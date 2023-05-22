18.5 ملياراً أرباح 48 شركة مدرجة في دبي بنمو 49.2 %

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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أعلنت 48 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 18.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع صافي أرباح بلغ 12.4 ملياراً في الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة 49.2 %.

وقفزت أرباح 7 بنوك مدرجة بدبي بنسبة 90.2 % إلى 10.3 مليارات درهم في الربع الأول، مقارنة بأرباح قدرها 5.4 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتكون بذلك أرباح البنوك قد استأثرت بنحو 55.7 % من إجمالي أرباح الشركات التي أعلنت عن نتائجها.

صدارة مصرفية

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» قائمة البنوك والشركات الأكثر ربحية بدبي بقيمة 6 مليارات درهم، مقابل أرباح سجلها البنك بلغت 2.7 مليار درهم، بارتفاع 119.35 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وجاءت «إعمار العقارية» في المركز الثاني بصافي ربح 3.2 مليارات درهم مقارنة مع 2.24 مليار في الربع الأول من العام الماضي، وبنسبة زيادة 43.2 %، وحل «بنك المشرق» في المركز الثالث من حيث الأرباح، بصافٍ بلغ 1.6 مليار درهم، مقارنة مع 612.18 مليون درهم خلال فترة المقارنة من 2022، وبنسبة زيادة شكلت 163 %.

وجاء «دبي الإسلامي» في المرتبة الرابعة بصافي ربح 1.5 مليار درهم خلال الربع الأول مقارنة مع 1.34 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 11 %، تليها، شركة «إعمار للتطوير» والتي سجلت أرباحاً بلغت 1.058 مليار درهم في الربع الأول 2023 مقابل 1.05 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022، وبنسبة ارتفاع 0.76 %.

وعلى الترتيب جاءت شركة «ديوا» بصافي ربح 763.18 مليون درهم، مقابل نحو 691 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي، وبنسبة زيادة 10.5 %، كما سجل «الإمارات الإسلامي» أرباحاً قدرها 600.87 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة مع صافي ربح قدره 341.9 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 75.7 %.

أرباح قوية

وتالياً، جاء «دبي التجاري» الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 33.4 %، لتصل إلى 575.22 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ431.3 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2022، وسجلت «الاتصالات المتكاملة - دو» أرباحاً قوية أيضاً بـ370.48 مليون درهم بالربع الأول، مقارنة بـ311.2 مليون درهم بالربع الأول من 2022، وبنسبة زيادة شكلت 19 %.

وفي المرتبة التالية جاءت شركة «العربية للطيران» بصافي ربح 341.56 مليون درهم خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 290.87 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 17.4 %، كما ارتفعت أرباح «دبي للاستثمار» بنسبة 55.2 % لتصل إلى 314.4 مليون درهم خلال الربع الأول 2023، مقارنة بـ202.55 مليون درهم خلال الربع الأول من 2022.

وسجلت «سالك» أرباحاً قدرها 275.3 مليون درهم خلال الربع الأول 2023، مقارنة بـ403.1 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2022، بتراجع 31.7 %، وزادت أرباح مجموعة تيكوم بنسبة 34.1 %، لتصل إلى 255.13 مليون درهم خلال الربع الأول، مقارنة بـ190.26 مليون درهم في الفترة نفسها بالعام الماضي.

وقفز صافي أرباح «تبريد» 167.9 % إلى 236.4 مليون درهم بالربع الأول 2023، مقارنة بـ88.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت «إمباور» أرباحاً بقيمة 167.26 مليون رهم خلال الربع الأول الجاري، مقابل نحو 181.23 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع 7.7 %.

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