«سوق دبي العقاري يشهد تغيراً جذرياً

المصدر: دبي- البيان

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ذكرت «أسوشيتد برس»، أن سوق العقارات في دبي، يشهد حالياً تغيراً إيجابياً جذرياً، يجعلها تبدو كما لو كانت تعيش في عالم مختلف ومغاير تماماً، حيث يتواصل زخم النمو السياحي وحركة السفر مع تدفق المزيد من الزوار، كما تنتعش قطاعات العقارات والتجزئة والتجارة بصورة ملحوظة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية للأنباء، في تقرير عن سوق دبي العقاري، أنه يتسم بالحيوية والنشاط، خاصة في ظل توافد المزيد من أثرياء العالم على دبي، للعيش فيها بصفة دائمة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، للهروب من القيود الصارمة التي كانت تفرضها الحكومات في أوطانهم على تحركاتهم، في إطار جهودها لاحتواء جائحة «كوفيد 19».

وأفادت بأن واحدة من أبرز علامات التغيير الإيجابي الراهن، الذي يعيشه سوق العقارات في دبي، تتمثل في ارتفاع متوسطات إيجارات المساكن في الإمارة 29.9 % العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن دبي شهدت على مدار العام الماضي، إتمام 86.849 صفقة لبيع عقارات سكنية، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً خاصاً بها، محطمة رقمها السابق، الذي سجلته في عام 2009، حينما شهدت إتمام 80.831 صفقة.

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