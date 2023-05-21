العلامات الفاخرة في العالم تتسابق نحو عقارات دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

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تتسابق نخبة العلامات التجارية للسلع الفاخرة في العالم نحو دبي للاستفادة من الفرص التي يزخر بها القطاع العقاري المزدهر في الإمارة، خاصة في فئة العقارات الفاخرة ذات العلامات التجارية التي تشهد إقبالاً متنامياً من قبل كبار أثرياء العالم ممن يتقاطرون إلى دبي لشراء مساكن ثانية فاخرة لهم أو للسكن والاستثمار بشكل دائم في دبي.

وشهدت دبي خلال الفترة الماضية دخول لاعب جديد إلى قطاع العقارات التي تحمل علامات تجارية، حيث بدأت نخبة شركات السيارات الفارهة بالدخول إلى السوق للاستفادة من فرص النمو التي تزخر بها دبي في ظل تدفق الأثرياء من كل أنحاء العالم للسكن والاستثمار في الإمارة أو لاقتناء منازل ثانية فيها.

وتأتي علامة «بوجاتي» كأحدث العلامات التجارية التي تدخل سوق العقارات الفاخرة في دبي عبر شراكة مع شركة بن غاطي لتطوير مشروع سكني فاخر يحمل علامة «بوجاتي ريزيدنسز»، وبذلك تنضم بوجاتي إلى كل من نخبة علامات السيارات الأخرى التي أضافت اسمها وعلامتها التجارية إلى مشاريع عقارية فاخرة في دبي، على غرار «أستون مارتن»، التي تعاونت مع شركة الدانوب لأعمال التصميم الداخلي لمشروع أبراج «ذا فيوز»، إضافة إلى شركة السيارات الفاخرة «باجاني»، التي تشترك مع شركة دار جلوبال في تطوير مشروع «برج دافينشي من باجاني»، أما «بنتلي» فتعاونت مع شركة «كلايندست» لبناء فلل تحمل اسم «قصور بنتلي» في مشروع «قلب أوروبا» بجزر العالم في دبي.

وإلى جانب علامات السيارات الفارهة، تشهد دبي نمواً كبيراً في المشاريع العقارية التي تحمل علامات السلع الفاخرة الشهيرة عالمياً، وفي مقدمتها «أرماني» و«بولغاري» و«كافالي» و«فيرساتشي» و«جاكوب»، إلى جانب علامات الفنادق الفاخرة التي تهيمن على قطاع العقارات ذات العلامات التجارية، وفي مقدمتها «فور سيزونز» و«ريتز كارلتون»، وغيرها.

وبحسب شركة الاستشارات العقارية العالمية «سفلز» تمتلك دبي أكبر عدد من المشاريع المكتملة للعقارات ذات العلامات التجارية، وأكبر عدد من المشاريع المستقبلية بين جميع أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع توقعات بنمو قطاع العقارات ذات العلامات التجارية في دبي بنسبة 72 % بحلول عام 2030.

وقالت الشركة إن دبي قفزت إلى الصدارة في قطاع المشاريع السكنية التابعة لعلامات تجارية خلال العقد الذي يلي عام 2010، ومن المتوقع أن تظهر دبي خلال فترة التوقعات نمواً يجعلها نشطة بنسبة تصل إلى 30 % تقريباً أكثر من السوق الثاني الأكثر نشاطاً، وهو جنوب فلوريدا. وقد أظهرت دبي نمواً سنوياً مركباً يزيد على 16 % خلال العشرين عاماً الماضية، مقارنة بمتوسط النمو المركب الذي سجلته المدن الأخرى البارزة في هذا القطاع، والذي لا يتجاوز 5 %.

ومن جانبها أشارت شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» إلى أن مبيعات العقارات ذات العلامات التجارية في دبي قد بلغت 25.4 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 80 % على أساس سنوي، وتوقعت أن يشهد هذا القطاع خلال العام الجاري دخول 2000 وحدة سكنية جديدة.

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