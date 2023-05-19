مصادر تكشف قرب بيع منتجع أنانتارا النخلة دبي بـ 280 مليون دولار

المصدر: د ب أ

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كشفت مصادر مطلعة أن شركة سفن تايدز العقارية الإماراتية اقتربت من بيع منتجع أنانتارا النخلة دبي، أحد المنتجعات الفارهة في إمارة دبي، مقابل حوالي 1.1 مليار درهم (280 مليون دولار).

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم عن المصادر القول إن شركة سفن تايدز تتعاون مع شركة جرانت ثورنتون لإتمام الصفقة.

يمتلك منتجع أنانتارا شاطئ خاص بطول 400 متراً يطل على الخليج العربي مع سلسلة من الممرات المائية بين حوالي 300 غرفة وفيلا يضمها المنتجع. وقالت المصادر التي لم تكشف عن المشتري المحتمل إن المفاوضات مازالت جارية.

تأتي مفاوضات الصفقة في ظل ازدهار نشاط السياحة في دبي التي استقطبت أعداداً متنامية من الأثرياء والشخصيات الشهيرة للحياة فيها، إلى جانب ملايين السائحين.

ووصل معدل الإشغال في فنادق الإمارة خلال عام حتى نهاية مارس الماضي إلى 83% تقريباً، في حين بلغ متوسط سعر الإقامة في الفنادق خلال الربع الأول من العام الحالي 783.8 درهم.

من ناحيته قال تيمور خان رئيس إدارة البحوث بشركة سي.بي.آر.إي جروب للاستشارات العقارية إن أداء العقارات الشاطئية في دبي تحسن بسرعة كبيرة بعد الجائحة مما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالعدد القليل المتاح للبيع من الفنادق والمنتجعات، مضيفا "هذا وقت الفرص بالنسبة لأصحاب الأصول للبيع والحصول على ثمن جذاب مع وصول السوق إلى مستوى لم نشاهده منذ سنوات".

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