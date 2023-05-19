ودائع البنوك في الإمارة تتجاوز تريليون درهم

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تحتضن دبي 62 % من إجمالي المؤسسات المرخصة بالقطاع المصرفي في الإمارات، وفق بيانات المصرف المركزي حتى مارس 2023، حيث تعمل 145 مؤسسة من مقارها الرئيسة داخل الإمارة.

ونجحت بنوك دبي في تعزيز جاذبيتها لدى العملاء، لوضع ودائعهم المصرفية، حيث ارتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك الإمارة 3.2 %، من 929 مليار درهم في فبراير 2022، لتتجاوز التريليون درهم في فبراير الماضي.

وبحسب البيانات تستقطب دبي أكثر من 50 % من المقار الرئيسة للبنوك المرخصة بالدولة بحوالي 31 بنكاً، متضمنة كبرى البنوك الوطنية، إلى جانب عدد من البنوك العربية والأجنبية.

وتضم الإمارة 39 مكتب تمثيل للبنوك من إجمالي 63 تعمل داخل الدولة، فيما تعمل أيضاً 68 % من شركات الصرافة المرخصة من مقارها الرئيسة داخل الإمارة، بواقع 56 شركة.

وتعمل 11 شركة تمويل من دبي تشكل 68 % من إجمالي الشركات المرخصة محلياً، بينما تضم شركتين لتسهيلات القيم المخزنة، وأخريان للوساطة النقدية، إلى جانب 4 لخدمات الدفع بالتجزئة. وعززت بنوك دبي حجم أصولها المملوكة واستثماراتها في الأنشطة المالية بنحو 16 % بنهاية فبراير، ليرتفع إجمالي الأصول والاستثمارات إلى 1.85 تريليون درهم.

16 % نمو أصول واستثمارات بنوك دبي

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