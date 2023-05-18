16 % نمو أصول واستثمارات بنوك دبي

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت بنوك دبي حجم أصولها المملوكة واستثماراتها في الأنشطة المالية بنسبة ١٦% بنهاية شهر فبراير الماضي ليرتفع إجمالي الأصول والإستثمارات إلى قرابة ١.٨٥ تريليون درهم مقارنة بأقل من ١.٦ تريليون في فبراير العام الماضي .

وأظهرت مؤشرات المصرف المركزي أن حجم الأصول المملوكة ارتفع من 1.5 تريليون إلى قرابة 1.65 تريليون درهم، فيما قفزت الاستثمارات مسجلة 207 مليار درهم.

كما رفعت بنوك دبي حجم ودائع العملاء لتتجاوز التريليون درهم، في الوقت الذي رفعت إجمالي تمويلاتها إلى مايتجاوز 867 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز