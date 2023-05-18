أحمد بن سعيد: دبي تسعى لأعلى مستويات الكفاءة بصناعة الطيران

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي تسعى للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في صناعة الطيران.

جاء ذلك خلال حضور سموه توقيع اتفاقيتين بشأن الربط الإلكتروني بين هيئة دبي للطيران المدني وكل من مؤسسة مدينة دبي للطيران وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية دبي في إطار مشروع «آفاق دبي»، المعني بتخطيط المسارات ومواقع المطارات والمهابط للطائرات بدون طيار، بهدف دعم خطط دبي المستقبلية في مجال التنقُّل الجوي لخلق بيئة محفّزة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وقال سموه إن هذه الاتفاقيات علامة استراتيجية فارقة في إعادة تشكيل ملامح صناعة الطيران بدبي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في التحول الرقمي لصناعة الطيران.

وأكد أن توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية في عمليات الطيران بالإمارة لا ينظر إليه على أنه مجرد استراتيجية تجارية، ولكنه يعد التزاماً أساسياً تجاه العملاء والشركاء ومستقبل الإمارة عموماً، ومن خلال إيجاد بيئة حافزة على التعاون والتنسيق في مجال التكنولوجيا، وتشجيع الإبداع، تسعى دبي للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التي تضمن رضا العملاء. ومن شأن هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون والربط الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا «الخدمات الشبكية» في إصدار تصاريح الأنشطة التجارية لقطاع الطيران.

وأكد سموه أن دبي تواصل تعزيز بنيتها التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، ومن ضمنها البُنى التي ستخدم قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة من خلال مشروع «آفاق دبي»، حيث سيتيح المشروع فرصة لاستكشاف وتطوير سبل التعاون في التقنيات الجديدة المستخدمة في هذا القطاع، وذلك عبر ربط منظومة القبة الجوية لسماء دبي وإدارة حركة الطائرات بدون طيار بالمُخطط الحضري الشامل لدبي، ما يرسّخ من ريادتها نموذجاً لمدن المستقبل، ويدعم خططها المستقبلية للتنقُّل الجوي، ويجسّد تطلعات حكومة دبي الاستباقية لتعزيز تنافسيتها العالمية.

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