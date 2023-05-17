أحمد بن سعيد: دبي وجهة عالمية رائدة في التحول الرقمي لصناعة الطيران

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن اتفاقية الشراكة بشأن الربط الإلكتروني بين هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مدينة دبي للطيران، واتفاقية الشراكة بشأن الربط الإلكتروني بين هيئة دبي للطيران المدني وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تعد علامة إستراتيجية فارقة في إعادة تشكيل ملامح صناعة الطيران بدبي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في التحول الرقمي لصناعة الطيران.

وشهد سموه اليوم الأربعاء، توقيع الاتفاقيتين، اللتين من شأنهما أن تعززا التعاون والربط الإلكتروني باستخدام تكنولوجيا "الخدمات الشبكية" في إصدار تصاريح الأنشطة التجارية لقطاع الطيران، وبالتالي إتاحة الحصول على موافقات فورية من هيئة دبي للطيران المدني لمعاملات التراخيص التجارية في المنطقة الحرة بمطار آل مكتوم الدولي والمنطقة الحرة بمطار دبي، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات إدارة المعلومات والبيانات والتكامل المنهجي.

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