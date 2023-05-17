53.8 % نمو مساهمة السياحة باقتصاد دبي 2022

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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كشف تقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر، بشأن الأثر الاقتصادي السنوي للقطاع، بالتعاون مع مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس»، عن ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدبي من 29.8 مليار درهم في 2021 إلى 45.8 مليار درهم في عام 2022 وفقاً للتقديرات وبنسبة نمو تصل إلى 53.8 % على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن حجم إنفاق الزوار الدوليين في الإمارة ارتفع بنسبة 74 % من 62.1 مليار درهم إلى 108 مليارات درهم بنهاية العام الماضي لتتجاوز بذلك مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، حيث وصل حجم الإنفاق حينها 106.5 مليارات درهم، بينما ارتفع حجم إنفاق السياح الداخليين في دبي بنسبة 35.3 % من 10 مليارات في 2021 إلى 13.6 ملياراً في 2022 بنسبة نمو 35.3% ليتخطى أيضاً مستويات عام 2019، حيث وصل الإنفاق حينها إلى 10.7 مليارات درهم.

53.8 % نمو مساهمة السياحة والسفر باقتصاد دبي 2022

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