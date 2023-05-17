53.8 % نمو مساهمة السياحة والسفر باقتصاد دبي 2022

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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قال المجلس العالمي للسياحة والسفر في تقرير حول الأثر الاقتصادي السنوي للقطاع بالتعاون مع مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس»، إن حجم مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ارتفع من 29.8 مليار درهم في 2021 إلى 45.8 مليار درهم في عام 2022 وفقاً للتقديرات وبنسبة نمو تصل إلى 53.8 % على أساس سنوي.

وكشفت البيانات عن أن حجم إنفاق الزوار الدوليين في الإمارة ارتفع بنسبة 74 % من 62.1 مليار درهم إلى 108 مليارات درهم بنهاية العام الماضي لتتجاوز بذلك مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، حيث وصل حجم الإنفاق حينها 106.5 مليارات درهم، بينما ارتفع حجم إنفاق السائح الداخلي في دبي بنسبة 35.3 % من 10 مليارات في 2021 إلى 13.6 ملياراً في 2022 بنسبة نمو 35.3 % ليتخطى أيضاً مستويات عام 2019، حيث وصل الإنفاق حينها إلى 10.7 مليارات درهم.

ووفقاً لتقديرات المجلس العالمي فقد أضاف قطاع السياحة والسفر في دبي أكثر من 30.7 ألف وظيفة مباشرة خلال العام الماضي ليتجاوز بذلك مستويات ما قبل الجائحة، حيث قدر المجلس إجمالي عدد الوظائف بنهاية العام 2021 نحو 261.9 ألف وظيفة مباشرة بنسبة نمو وصلت إلى 13.3 % مقارنة بالعام السابق 2022.

الإمارات

وقال المجلس إن القطاع يصل في الإمارات إلى ذروة 2019 خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يسهم القطاع بمبلغ 180.6 مليار درهم في اقتصاد الإمارات بحلول نهاية 2023، وهو ما يقارب أعلى مستوى في عام 2019 والذي بلغ 183.4 ملياراً، ما يمثل نحو 10 % من إجمالي الاقتصاد.

وتوقع المجلس في تقرير الأثر الاقتصادي السنوي أن يولد القطاع أكثر من 7000 فرصة عمل هذا العام، ليصل إجمالي عدد الموظفين في القطاع إلى أكثر من 758000 موظف متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة البالغة 745100.

وارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكثر من 60 % لتصل إلى ما يقرب من 166.7 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل 9 % من اقتصاد الدولة.

وكشف التقرير عن أن العام الماضي شهد عودة المسافرين الدوليين إلى الإمارات، حيث تصدرت الهند (13 %) وعمان (8 %) والسعودية (8 %) والمملكة المتحدة (7 %) كأبرز الأسواق.

ووفقاً للبيانات، أسهم الزوار الدوليون في عام 2022 بمبلغ 117.6 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 65.3 %، مقارنة بالعام 2021، ومن حيث الإنفاق المحلي، شهد عام 2022 قفزة بنسبة 35.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى 46.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.6 % عن مستويات 2019 ما قبل الوباء.

أبوظبي

وكشف تقرير المجلس العالمي عن أن حجم مساهمة قطاع السفر والسياحة في اقتصاد أبوظبي ارتفع بنسبة 33.4 % خلال العام الماضي ليصل إلى 11 مليار درهم مقارنة بـ8.3 مليارات في 2021. بينما من المتوقع أن تسجل أرقام التوظيف في أبوظبي أكثر من 43 ألف وظيفة في عام 2022 مقارنة بنحو 41 ألف وظيفة في 2021 وبنسبة نمو تصل إلى 3.2 %، كما يتوقع أن يرتفع حجم إنفاق الزوار الدوليين من 15.5 مليار درهم إلى 20.8 مليار درهم بنسبة نمو وصلت إلى 33.9 %.

وقالت جوليا سيمبسون الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، إن قطاع السياحة والسفر في الإمارات يتعافى بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يؤكد شعبية دولة الإمارات بين المسافرين الدوليين، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم مطار دبي الذي يعتبر واحداً من أكثر المطارات ازدحاماً ونجاحاً في العالم، وهو بوابة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت: «يبدو مستقبل القطاع إيجابياً وبحلول نهاية هذا العام ستصل مساهمة القطاع إلى مستوى عام 2019، وعلى مدى العقد المقبل سيتجاوز النمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني وسيخلق أكثر من 114000 فرصة عمل جديدة، أي واحدة من كل تسع وظائف».

وأكدت أن دبي وأبوظبي تشهدان مؤشرات إيجابية، مع عودة المسافرين الدوليين، مما يوفر دفعة قوية للاقتصاد في دولة الإمارات، وأن إنفاق السياح الدوليين في دبي خلال العام 2022 تجاوز مستويات ما قبل الجائحة، متوقعاً أن تسجل دبي زيادة قدرها 1.5 مليار درهم في إنفاق الزوار الدوليين في عام 2022، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 108 مليارات درهم، أي بنسبة زيادة 1.4 %.

وكشف المجلس أنه على مدار العقد المقبل، من المقرر أن توظف شركات السفر والسياحة أكثر من 872 ألف شخص، ما يقارب 12 % من إجمالي الوظائف.

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