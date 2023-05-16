دبي أسرع أسواق العقارات الفاخرة نمواً

المصدر: دبي - بشار باغ

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تزايد توجه كبار الأثرياء من العالم إلى دبي ما انعكس إيجاباً على نمو قيمة العقارات الفاخرة، وفائقة الفخامة، حسب ما أفادت «نايت فرانك» فيما يتوقع أن تحقق أعلى نمو بين أسواق العقارات الفاخرة في العالم بنسبة تصل إلى 13.5 % خلال العام الحالي وذلك بعد ارتفاع متوسط قيمة المنازل الفاخرة في الإمارة بنحو 54.6% في نهاية الربع الأول.

وأوضحت شركة الاستشارات العقارية العالمية أنّ دبي عززت جاذبيتها باحتسابها الأكثر تنافسية في قيم العقارات الفاخرة عالمياً، إذ بلغ متوسط سعر القدم المربعة لصفقات البيع التي سجلتها العقارات الفاخرة في الـ12 شهراً الماضية 3360 درهماً، وهي قيمة تنافسية مقارنة بالمدن الرئيسة في العالم.

وبلغ متوسط قيم العقارات فائقة الفخامة في دبي في الربع الأول 7280 درهماً للقدم المربعة بنمو 16% مقارنة بمتوسط القيمة المسجل في سنة 2022 والذي بلغ 6250 درهماً.

ولفتت «نايت فرانك»، إلى أن دبي سجلت 88 صفقة بيع لمنازل فائقة الفخامة تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وارتفعت القيم العقارية في دبي 5.6% في الربع الأول على أساس سنوي، الربع التاسع على التوالي، لترتفع القيم العقارية في دبي بنحو 20% مقارنة بالربع الأول من سنة 2020، وعلى أساس سنوي ارتفعت القيم بنحو 13%.

وارتفعت قيم الشقق السكنية 5.7% في الربع الأول إلى 1230 درهماً (للقدم المربعة)، بزيادة 15% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

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