دبي أسرع أسواق العقارات الفاخرة نمواً في 2023

المصدر: دبي – بشار باغ

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أكدت شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» أن تزايد توجه وتقاطر كبار الأثرياء من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ينعكس إيجاباً على نمو قيمة العقارات الفاخرة، وفائقة الفخامة في الإمارة، لتنضم دبي إلى أكبر 5 أسواق عقارية فاخرة نشاطاً في العالم، وتوقع تقرير صادر عن الشركة أمس أن تحقق سوق العقارات الفاخرة في دبي خلال العام الجاري أعلى نسبة نمو بين أسواق العقارات الفاخرة في العالم بنسبة تصل إلى 13.5 % لتتفوق بذلك على مدن مثل ميامي التي حلت ثانياً بنمو متوقع بنسبة 5%.

وأوضحت الشركة في تقريرها عن القطاع العقاري في دبي للربع الأول من العام الجاري، أنّ متوسط قيمة المنازل الفاخرة في دبي ارتفعت بـ54.6% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ولفتت الشركة في تقريرها إلى أنّ دبي تواصل ميزتها باحتسابها الأكثر تنافسية في قيم العقارات الفاخرة على مستوى العالم، إذ بلغ متوسط قيمة القدم المربعة لصفقات البيع التي سجلتها العقارات الفاخرة في دبي في الأشهر الـ12 الماضية 3360 درهماً للقدم المربعة، وهي قيمة تنافسية مقارنة بباقي المدن الرئيسة في العالم.

وبلغ متوسط قيم العقارات فائقة الفخامة في دبي في الربع الأول من العام الجاري 7280 درهماً للقدم المربعة بنمو 16% مقارنة بمتوسط القيمة المسجل في سنة 2022 والذي بلغ 6250 درهماً للقدم المربعة. ولفت التقرير إلى أن دبي سجلت 88 صفقة بيع لمنازل فائقة الفخامة تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ارتفاع القيم

ووفق تقرير نايت فرانك، فقد ارتفعت القيم العقارية في دبي بنحو 5.6% في الربع الأول من العام الجاري 2023 على أساس سنوي، الربع التاسع على التوالي، لترتفع القيم العقارية في دبي بنحو 20% مقارنة بالربع الأول من سنة 2020، في حين لا يزال متوسط القيم أقل من ذروة 2014 بنحو 15%. وعلى أساس سنوي ارتفعت القيم بنحو 13%.

وارتفعت قيم الشقق السكنية بنحو 5.7% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 1230 درهماً للقدم المربع (= 0.09290 متر مربع)، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالربع الأول من سنة 2020، ورغم ارتفاع القيم بنحو 12% على مدار الـ12 شهراً الماضية، إلا أنها ما زالت أقل من ذروة سنة 2014 بنحو 18%.

وتبعاً لبيانات نايت فرانك، ارتفع الطلب على الشقق السكنية بشكل قياسي وهو الأعلى عالمياً، وباحتساب زيادة 16% في متوسط القيم المتداولة في الربع الأول، تسارع معدل النمو السنوي إلى 54.6%.

بموازاة ذلك، واصلت الفلل أداءها المتفرد في سوق دبي العقاري بارتفاع قدره 5.1% بين شهري يناير ومارس من العام الجاري، ليصل إلى 1450 درهماً للقدم المربعة، ليزيد بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي أنحاء دبي، ارتفعت قيم الفلل بنسبة 44% منذ يناير من سنة 2020، مدفوعةً بالطلب القوي على المنازل الفارهة منذ ذروة مبيعاتها في سنة 2014.

وفي الوقت الذي شهد فيه السوق العقاري في دبي إقبالاً كبيراً على المواقع الأكثر تكلفة، ارتفعت أيضاً المواقع معتدلة التكلفة، مع زيادة الإقبال المحلي على المنازل الأكبر ففي دبي هيلز استيت - على سبيل المثال - وصلت قيمة القدم المربعة إلى 1825 درهماً، لترتفع القيم بنسبة 26% في الـ12 شهراً الماضية، ما يجعلها واحداً من أقوى الرابحين في أنحاء دبي.

وكذلك ارتفعت قيم الفلل في إمارات هيلز بنحو 18% في الفترة نفسها لتصل إلى 2380 درهماً للقدم المربعة.

جاذبية عالمية

وترى الشركة في تقريرها الصادر أمس، أنّ سوق دبي العقاري نافس الأسواق العقارية الراسخة في العالم.

وصنّفت الشركة جميرا بالم، وإمارات هيلز، وجميرا باي أيلند، أكثر الأماكن إقبالاً من أثرياء العالم، وهو الأمر الذي يُعزز من مكانة دبي العالمية وطناً ثانياً لهم.

وكان أداء السوق العقاري للعقارات الفارهة في دبي متماشياً مع توقعات نايت فرانك في الأشهر الـ12 الماضية، ليبلغ متوسط القيمة 3360 درهماً (915 دولاراً) للقدم المربعة، لتظل دبي واحداً من أكثر أسواق المنازل الفاخرة معتدلة التكلفة، ما يعزز جاذبية دبي بين المشترين الدوليين.

ومع ذلك، توقع التقرير استمرار ارتفاع القيم في ظل الطلب القوي من أصحاب الثروات العالمية الذين يستهدفون شراء المنازل الثانية. ووصلت قيم الفلل في دبي إلى مستويات ذروتها في سنة 2014، لتصل القيم إلى ما كانت عليه قبل سبع سنوات، في الوقت ذاته تقترب قيم الشقق السكنية من مستويات سنة 2014 بنحو 18%.

استمرار

ويؤكَّد التقرير أنّ استمرار دبي أكثر أسواق المنازل الفاخرة معتدلة التكلفة في العالم، لا يمثل مفاجأة؛ إذ احتلت المرتبة 16 بين 20 سوقاً عقارياً رئيساً في أنحاء العالم في سنة 2022.

وانضمت دبي إلى أكبر 5 أسواق عقارية فاخرة ازدحاماً في العالم، مدفوعة بالإقبال الشديد على المسكن الفاخر، لتبلغ قيمة وحدة 1130 قدماً مربعة مليون دولار، وهي أكبر بثلاث مرات من وحدات في مدن مثل لندن ونيويورك وسنغافورة.

وظهرت دبي رابع أكثر أسواق الرفاهية نشاطاً في سنة 2022، لتبلغ قيم المبيعات 10 ملايين دولار لـ219 صفقة مبيعات، إضافة إلى منازل مباعة بقيمة 3.8 مليارات دولار.

وتحتل دبي المرتبة الخامسة عالمياً من ناحية مبيعات المنازل بقيمة 25 مليون دولار، وأسهم تنوع قاعدة المشترين في دبي في تحسّن الأداء العام لسوق المنازل الفاخرة.

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