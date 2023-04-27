3.7% نمو حجم مناولة الحاويات في موانئ دبي العالمية خلال الربع الأول 2023

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن نمو الحجم الإجمالي لمناولة الحاويات إلى 3.7 بالمئة في الربع الأول من 2023. كما تعاملت المجموعة مع 19.5 مليون حاوية مكافئة (وحدة تعادل عشرين قدما) عبر محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول 2023.

وبين موانئ دبي أن النمو كان مدفوعا بالأداء القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي والهند.، وتأثر النمو في الربع الأول جزئيا بالأداء الأقل في أوروبا والولايات المتحدة.

وتعامل ميناء جبل علي مع 3.5 مليون حاوية مكافئة في الربع الأول من عام 2023، بزيادة 2.3 بالمئة على أساس سنوي.

وتوقعت المجموعة أن تحقق محفظة أعمالها أداء مستقرا في عام 2023، حيث سيظل التركيز على تحقيق العائدات من خلال صفقات الاستحواذ الأخيرة التي قمنا بها، مع المحافظة على إدارة التكاليف ونمو النفقات الرأسمالية بطريقة فعالة.

وعلى المستوى الموحد، قامت محطات الحاويات بمناولة 11.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما، بزيادة قدرها 0.7 بالمئة على أساس سنوي مُعلن خلال الربع الأول من عام 2023، وانخفاض بنسبة 1.3 بالمئة على أساس المقارنة المثلية.

وبالنظر للمستقبل، فإن التوقعات على المدى القريب تظل غير مؤكدة إلى حد ما نظرا للبيئة الجيوسياسية وضغوط ارتفاع معدلات التضخم والتقلب في أسعار العملات.

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