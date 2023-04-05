39 شركة مدرجة التوطين فيها أقل من 30 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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أظهر مسح «البيان» أكثر الشركات المدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات توظيفاً للمواطنين استناداً لتقارير حوكمة الشركات عن سنة 2022، وسجلت عشر شركات نسبة توطين تفوق 30% و39 أقل من 30% من بين 49 شركة أعلنت نسب التوطين فيها.

وحققت «موانئ أبوظبي» نسبة (67.7%) و«فيرتيغلوب» (57.74%) و«سوق دبي المالي» (54%) و«الياه سات» (52.5%) و«إي آند» (52%)، وأبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» (51%) و«تبريد» (42%) والدار العقارية (42%) و«دو» (40%) وإمباور (33%)، على رأس قائمة الشركات الأكثر توظيفاً للمواطنين، فيما لم توظف ثلاث شركات أي مواطن وسجلت شركتان نسبة أقل من 1%.

وشمل المسح 49 شركة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة في الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين، فيما لم تعلن باقي الشركات عن تقاريرها، أو لم تفصح عن نسب التوطين، كما أن البنوك لا تعلن تقارير للحوكمة، إذ تخضع لرقابة المصرف المركزي.

وجاءت 7 شركات بنسب أقل من 4% وعلى رأسها «إعمار العقارية» بنسبة 3.1%، و«الرمز كوربوريشن» 2.46%، و«العربية للطيران» 2.3%، و«أرامكس» 2%، و«غذاء القابضة» 2%، و«برجيل القابضة» 2%، فيما سجلت «رأس الخيمة للدواجن والعلف» 1%. وسجلت شركتا «هيلي القابضة» و«الإمارات للمرطبات» نسبة أقل من 1% فبلغت 0.9% و0.6% على التوالي.

وسجلت شركات «أرام» و«إنفيكتوس للاستثمار» و«إشراق للاستثمار» العلامة «صفر» وفقاً لبياناتها إلى الأسواق المالية.

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