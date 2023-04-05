موانئ أبوظبي و«فيرتيغلوب» و«دبي المالي» الأعلى توطيناً بين الشركات المدرجة

المصدر: دبي - محمد عباس

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حلت مجموعة من الشركات المدرجة على رأس قائمة الأكثر توطيناً للوظائف، حيث حلت «موانئ أبوظبي» (67.7%) و«فيرتيغلوب» (57.74%) و«سوق دبي المالي» (54%) و«الياه سات» (52.5%) و«إي آند» (52%)، وأبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» (51%) و«تبريد» (42%) و«دو» (40%)، على رأس قائمة أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين.

فيما لم توظف ثلاث شركات أي مواطن، وسجلت شركتان نسبة أقل من 1%، وفق مسح أجراه «البيان الاقتصادي»، استناداً لتقارير حوكمة الشركات عن العام 2022.

49 شركة

وشمل المسح 49 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين، فيما لم تعلن باقي الشركات عن تقاريرها للحوكمة، أو لم تفصح عن نسب التوطين في تقاريرها، كما أن البنوك لا تعلن تقارير للحوكمة، إذ تخضع لرقابة المصرف المركزي.

موانئ أبوظبي تتصدر

وجاءت شركة «موانئ أبوظبي» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 67.7% في المراكز الخاضعة للتوطين، مشيرة إلى أنها تقوم بتعيين موظفين مواطنين بصفة متدربين في مختلف دوائر الشركة، لتمكينهم من استكمال برامج تطويرهم المهني بنجاح.

وفى المركز الثاني جاءت شركة «فيرتيغلوب» بنسبة 57.74%، ثم «سوق دبي المالي» بنسبة توطين بلغت 54%، ثم «الياه سات» بنسبة 52.5% من مجمل وظائف الشركة، وتقول الشركة إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.

وحلت مجموعة «إي آند» في المرتبة الخامسة بنسبة 52%، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بنسبة 51%.

مشيرة إلى أن مجلس إدارتها حرص على استقطاب المواهب الإماراتية الشابة المتميزة، بما أسهم في تحقيق مستهدفات التوطين ضمن البرنامج الوطني لتوظيف وتأهيل الكوادر الإماراتية (نافس).

وجاءت «تبريد» في المركز السابع بنسبة توطين بلغت 42%، مشيرة إلى أنها تقوم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم «الدار» بنسبة 42%، يليها «دو» بنسبة 40%.

وحلت في المركز العاشر شركة «إمباور» بنسبة 33%، ثم «أدنوك للحفر» بنسبة 26.08%، وشركة حديد الإمارات «أركان» بنسبة 25%، و«أغذية» بنسبة 21%، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» بنسبة 20%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 17.4%.

دار التأمين

وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها دار التأمين 17%، والفجيرة الوطنية 17%، وعمان للتأمين 16.2%، والوثبة 12%، ورأس الخيمة الوطنية «راك للتأمين» 12%، والاتحاد 10.7%، وحياة 10%، والصقر 9.3%، والعربية الاسكندنافية للتأمين 7%.

وحلت في المركز التاسع عشر شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» بنسبة 15%، فيما بلغت نسبة التوطين في شركة «أملاك للتمويل» نحو 11%، وفيدلتي المتحدة 10.97%، والعالمية القابضة 10.78%، والخليج للصناعات الدوائية «جلفار» 9.8%.

وبلغت نسبة التوطين في شركة «طيران أبوظبي» 9.1%، وتؤكد الشركة أنها تعمل على تشجيع الكادر المواطن على العمل.

فيما بلغت نسبة التوطين في «دانة غاز» 9%، و«رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» 8.07%، و«أمانات القابضة» 8%، و«ديار للتطوير» 8%، و«الجرافات البحرية الوطنية» 7%، و«الوطنية للسياحة والفنادق» 6%.

ومجموعة إي إس جي ستاليونيز الإمارات 5.6%. وجاءت 7 شركات بنسب أقل من 4% على رأسها «إعمار العقارية» بنسبة 3.1%، و«الرمز كوربوريشن» 2.46%، و«العربية للطيران» 2.3%، و«أرامكس» 2%، و«غذاء القابضة» 2%، و«برجيل القابضة» 2%، فيما سجلت «رأس الخيمة للدواجن والعلف» 1%.

وسجلت شركتا «هيلي القابضة» و«الإمارات للمرطبات» نسبة أقل من 1% حيث بلغت 0.9% و0.6% على التوالي.

وسجلت شركات «أرام» و«إنفيكتوس للاستثمار» و«إشراق للاستثمار» العلامة «صفر» وفقاً لبياناتها إلى الأسواق المالية.

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