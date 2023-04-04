اقتصاد دبي يواصل زخم النمو بمؤشرات قياسية

المصدر: دبي - البيان

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واصل اقتصاد دبي في الربع الأول زخم نموه الكبير، بمؤشرات متصاعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بعد الأداء القياسي الذي حققته هذه القطاعات في العام الماضي 2022، ما يبشر بمزيد من النمو والازدهار خلال العام الحالي، سواء في استقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين العالميين، وجاذبية أسواق المال، والنمو المتواصل في السوق العقاري، وقطاع السياحة والسفر والضيافة.

وفي رقم قياسي جديد، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن انضمام 708 شركات جديدة إلى منطقته الحرة خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً بذلك أفضل أداء له خلال فترة الربع سنة الأول منذ تأسيسه في عام 2002. ويمثل هذا الإنجاز القياسي الجديد نمواً بنسبة 8.4 % على أساس سنوي وهو أعلى بنسبة 13.7 % من متوسط أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال خمس سنوات.



وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 13 ألفاً و109 حسابات جديدة للمستثمرين خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ونجح سوق دبي في ختام تعاملات، أمس، في الصعود لأعلى مستوياته في شهر بمكاسب ناهزت 4.8 مليارات درهم.

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