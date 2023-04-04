4.8 مليارات مكاسب سوق دبي بأولى جلسات أبريل

المصدر: دبي- محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات أمس، أولى جلسات شهر أبريل، وحققت قيمته السوقية أرباحاً بلغت 4.8 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية، في مقدمها سهم «إعمار العقارية».

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي المدرجة من 595.96 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 600.75 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.88 %، ليغلق عند 3436.57 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 6 مارس الماضي. وارتفعت أسهم إعمار العقارية 3.21 %، و«دبي للاستثمار» 2.6%، وزاد «إثمار القابضة» 2.4 %، وسهم سوق دبي المالي 2.36 %، وبنك السلام- البحرين 2.11 %.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، مستقطباً سيولة بأكثر من 97 مليون درهم، ثم الإمارات دبي الوطني، بسيولة جاوزت 43.23 مليون درهم، يليه «إمباور»، جاذباً 33.03 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.75%، عند مستوى 9501.15 نقطة، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي بسيولة 263.221 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 145.46 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 84.95 مليون درهم.

وارتفعت أسهم «جلفار» 8.46 %، وأبوظبي الإسلامي 5.01%، و«أمريكانا للمطاعم» 4.72 %، وإي آند 3.35 %، والدار العقارية 2.8 %، وزاد أدنوك للتوزيع 2.39 %، وأبوظبي الأول 1.86 %، و«ملتيبلاي» 1.54 %، وأدنوك للغاز 1.33 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنهاية تداولات الاثنين بنحو 1.44 مليار درهم، موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و314.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 299.14 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 17.63 ألف صفقة، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم المالية والعقار.

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