سوق دبي يصعد لأعلى مستوياته في 3 أسابيع

المصدر: رويترز

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 8.4 مليارات درهم، مع بلوغ سوق دبي أعلى مستوياته في 3 أسابيع.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.286 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.294 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.698 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و595.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.78 مليار درهم موزعة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي و367.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 434.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24 ألف صفقة. وتم تنفيذ 10 صفقات كبيرة على "أدنوك للغاز" لنحو 15.8 مليون سهم بقيمة قاربت 37.5 مليون درهم.

-سوق أبوظبي..

وأغلقت مؤشرات سوق أبوظبي الرئيسية على شبه استقرار مع بلوغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" مستوي 9455.81 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوي 9314.54 نقطة.

وارتفعت أسهم "أدنوك للحفر" 2.65% و"أمريكانا" 2.56% و"موانئ أبوظبي" 2.27% و"برجيل" 1.86% و"أبوظبي التجاري" 1.72% و"فيرتيغلوب" 1.53% و"الياه سات" 1.15% و"ملتيبلاي" 0.92% و"الدار العقارية" 0.86% و"أبوظبي الإسلامي" 0.41%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بأكثر من 271 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.03% عند مستوي 395.2 درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 114.9 مليون درهم وصعد بنسبة 3.29%، ثم "أدنوك للغاز" جاذباً نحو 111.3 مليون درهم.

-سوق دبي..

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.48% أو ما يعادل 16.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 3400.67 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 9 مارس الماضي ومواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

ودعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم "الإمارات دبي الوطني" 2.3% و"دبي الإسلامي" 0.19% و"سوق دبي المالي" 1.6% و"إعمار للتطوير" 0.36% و"دبي للاستثمار" 0.86% و"العربية للطيران" 0.95% و"أرامكس" 0.3% و"سالك" 1.37% و"إمباور" 2.38%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 93.1 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة جاوزت 67 مليون درهم، تلاه "ديوا" جاذباً نحو 39.1 مليون درهم.

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