مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة مليار ريال

المصدر: د ب أ

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أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة بقيمة مليار ريال لشهر مارس الجاري، لأجل أسبوع واحد، تستحق في 23 منه بمعدل عائد قدره 0050 ر5 %.

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) اليوم الأحد ، بلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها المصرف لأجل أسبوع خلال الشهر الجاري من هذا العام، ثلاثة مليارات ريال.

وكان مصرف قطر المركزي أصدر في التاسع من الشهر الجاري، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور، بقيمة ثلاثة مليارات ريال، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 58ر4 مليارات ريال.

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