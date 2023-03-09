الأنصاري للخدمات المالية تستعد لطرح عام أولي في بورصة دبي

المصدر: رويترز

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قالت شركة الأنصاري للخدمات المالية التي تتخذ من الإمارات مقرا اليوم الخميس إنها تعتزم طرح 750 مليون سهم في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي تمثل عشرة بالمئة من قيمة رأس المال المصدر للشركة.

وأضافت الشركة في بيان أن فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي ستكون بين 16 و24 مارس آذار، ومن المتوقع إدراج الأسهم في البورصة بحلول السادس من أبريل نيسان.

وذكر البيان أنه تم تكليف بنك أبوظبي التجاري والمجموعة المالية هيرميس الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمنسقين مشتركين للطرح العام الأولي.

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