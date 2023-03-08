بنك الشارقة يحدد السعر الاسترشادي الأولي لسندات دولارية

المصدر: رويترز

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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء أن بنك الشارقة حدد السعر الاسترشادي الأولي لسندات دولارية ممتازة غير مضمونة في إصدار بالحجم القياسي عند نحو 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ويضطلع بأدوار المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر للسندات التي يبلغ أجلها خمس سنوات كل من بنك أبوظبي التجاري والمؤسسة العربية المصرفية وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان والمشرق، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم.

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