عبدالله بن طوق: نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 7.6% في 2022

المصدر: رويترز

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قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بنسبة 7.6 بالمئة في عام 2022.

وكان معالي الوزير يتحدث خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر «إنفستوبيا» 2023 الذي تستضيفه أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال من أكثر من 40 دولة، وذلك بالشراكة مع منتدى «سولت» لريادة الأعمال والاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و«كريبتو دوت كوم».

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