«فلاي دبي» تحلّق بأرباح قياسية في 2022

المصدر: دبي- البيان

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حققت شركة «فلاي دبي» أرباحاً تاريخية بلغت 1.2 مليار درهم بنمو 43% في عام 2022، بسبب زيادة حركة السفر الجوي وازدهار السفر في الإمارات، ولتعكس الأنموذج القوي للأعمال القائم على كفاءة التشغيل والمرونة، بينما بلغت الإيرادات السنوية للعام الماضي 9.1 مليارات درهم مقارنة مع 5.3 مليارات درهم في عام 2021؛ بنمو بلغ 72%، وتسلمت فلاي دبي 17 طائرة جديدة وهو أعلى عدد من الطائرات تتسلمه في عام واحد، وبلغ عدد المسافرين الذين نقلتهم 10.6 ملايين مسافر بنمو 89% مقارنة بعام 2021. بينما بلغ عدد الموظفين الجدد الملتحقين بالناقلة 1,300 موظف في أكبر عملية توظيف في الشركة خلال عام واحد.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي، تعليقاً على إعلان الشركة عن هذه النتائج القياسية للعام 2022: «الأداء التاريخي الذي حققته فلاي دبي خلال العام الماضي هو نتيجة مباشرة لنموذج الأعمال القوي للناقلة وقدرتها على التكيف والمرونة خلال التحديات، والتي عززت مكانتها كعامل محوري في نجاح دبي كمركز عالمي للطيران».

وأضاف سموه: «التزمت فلاي دبي دوماً بالمحافظة على معاييرها العالية في إدارة التكلفة والكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على فريق العمل وتنميته على مدى العامين الماضيين، مما مكنها من الاستجابة بسرعة عالية للطلب القوي ودعم التعافي السريع في دبي». وأضاف سموه: «أتطلع إلى رؤية الدور المحوري الذي تلعبه فلاي دبي في صناعة الطيران لتكون قوة مؤثرة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية دي 33».

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في تعليقه حول نتائج فلاي دبي السنوية لعام 2022: «لقد أدركنا مبكراً الفرص الكبيرة المتنامية التي توفرها دبي والتي حفزتنا دوماً لنكون في كامل جاهزيتنا لتوسيع نطاق عملياتنا بمجرد عودة الطلب على السفر».

وأضاف الغيث:«خلال العام الجاري 2023، سنستمر في الاستثمار في التقنيات الجديدة والبنية التحتية، وتوسيع شبكتنا وتعزيز رحلاتنا من خلال شراكات الطيران الخاصة بنا. كما أننا مستمرون في توظيف مختلف الكفاءات لدعم أسطولنا وشبكتنا المتنامية».

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1.2 مليار درهم أرباح تاريخية لـ«فلاي دبي» بنمو 43 %

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