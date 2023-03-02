1.2 مليار درهم أرباح تاريخية لـ«فلاي دبي» بنمو 43 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فلاي دبي، أمس، عن نتائجها السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث نمت أرباح الشركة بنسبة 43 % إلى 1.2 مليار درهم لتعكس الأنموذج القوي للأعمال القائم على كفاءة التشغيل والمرونة، بينما بلغت الإيرادات السنوية للعام الماضي 9.1 مليارات درهم (2.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع 5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) في عام 2021؛ بنمو بلغ 72 %.

وتسلمت فلاي دبي 17 طائرة جديدة وهو أعلى عدد من الطائرات تتسلمه في عام واحد، وبلغ عدد المسافرين الذين نقلتهم 10.6 ملايين مسافر بنمو 89 % مقارنة بالعام 2021، بينما بلغ عدد الموظفين الجدد الملتحقين بالناقلة 1.300 موظف في أكبر عملية توظيف في الشركة خلال عام واحد.

نتائج قياسية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي تعليقاً على إعلان الشركة عن هذه النتائج للعام 2022: «الأداء التاريخي الذي حققته فلاي دبي خلال العام الماضي هو نتيجة مباشرة لنموذج الأعمال القوي للناقلة وقدرتها على التكيف والمرونة خلال التحديات، والتي عززت مكانتها كعامل محوري في نجاح دبي كمركز عالمي للطيران». وأضاف سموه: «التزمت فلاي دبي دوماً بالمحافظة على معاييرها العالية في إدارة التكلفة والكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على فريق العمل وتنميته على مدى العامين الماضيين، ما مكنها من الاستجابة بسرعة عالية للطلب القوي ودعم التعافي السريع في دبي.

إن تحقيق فلاي دبي للربحية للسنة الثانية على التوالي منذ بدء الجائحة هو انعكاس للمساهمة الاستثنائية لفريق العمل في الشركة والبيئة الإيجابية التي نعمل فيها والتي تساعد على النمو والنجاح. أتطلع إلى رؤية الدور المحوري الذي تلعبه فلاي دبي في صناعة الطيران لتكون قوة مؤثرة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D 33».

وقال سموه في تدوينات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعلنت فلاي دبي اليوم (أمس)، عن تحقيق أرباح تاريخية بقيمة 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار أمريكي) لعام 2022 ؛ بنمو 43 % عن العام الماضي، ويجيء هذا الأداء نتيجة مباشرة لنموذج الأعمال القوي للناقلة وقدرتها على التكيف والمرونة خلال التحديات».

وأضاف سموه: «تحقيق فلاي دبي للربحية للسنة الثانية على التوالي منذ بدء الجائحة هو انعكاس للمساهمة الاستثنائية لفريق العمل في الشركة والبيئة الإيجابية التي نعمل فيها والتي تساعد على النمو والنجاح».

وختم سموه: «أتطلع إلى رؤية الدور المحوري الذي تلعبه فلاي دبي في صناعة الطيران لتكون قوة مؤثرة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D 33».

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في تعليقه حول نتائج فلاي دبي السنوية لعام 2022: «لقد أدركنا مبكراً الفرص الكبيرة المتنامية التي توفرها دبي والتي حفزتنا دوماً لنكون في كامل جاهزيتنا لتوسيع نطاق عملياتنا بمجرد عودة الطلب على السفر. ومكننا موقفنا المالي المرن من الحفاظ على التدفقات النقدية الإيجابية دون الحاجة إلى الدعم الحكومي الذي كان متاحاً لنا خلال الجائحة. وكان العام الماضي استثنائياً، مدفوعاً بتسارع الطلب، تزامناً مع الشهور الأخيرة من إكسبو 2020 دبي إضافة إلى الجهود غير المسبوقة لتسهيل حركة المسافرين ومشجعي كرة القدم بين الدوحة ودبي خلال المونديال الأخير».

وأضاف: «العمل في أوقات التحديات، والتي تتسم بالتقلب المستمر في أسعار الوقود، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية، لم يؤثر على أدائنا القوي خلال العام الماضي. ساهمت إجراءاتنا الصارمة للتحكم في التكاليف، وتحسين الشبكة، والعوائد القوية، والكفاءة الكبيرة في استهلاك الوقود لأسطولنا من طائرات بوينغ 737 ماكس في هذا الأداء المالي التاريخي».

توقعات 2023

وحول توقعاته للعام الجاري قال غيث الغيث: «ما زالت دبي والإمارات عموماً واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة لحركة التجارة والسياحة يعززها اقتصاد قوي ومتنامٍ، ومحور عالمي للطيران يواكب النمو السكاني. وبرغم التحديات المستمرة التي تواجهها صناعة الطيران، لا يزال مسار النمو لدينا على الطريق الصحيح لدعم وتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للطيران. خلال العام الجاري 2023، سنستمر في الاستثمار في التقنيات الجديدة والبنية التحتية، وتوسيع شبكتنا وتعزيز رحلاتنا من خلال شراكات الطيران الخاصة بنا. كما أننا مستمرون في توظيف مختلف الكفاءات لدعم أسطولنا وشبكتنا المتنامية.

وأردف الغيث: «سنعمل على تطوير وتنمية قدراتنا الهندسية والتدريب داخلياً بهدف تعزيز قدرات الشركة وفاعليتها، ما يعكس مرحلة النضج في مسيرتنا. لقد استثمرنا في الطائرات التي تقلل من استخدام الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونتوقع هذا العام استلام 17 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8. وسنواصل استكشاف مختلف المجالات والخيارات في الاستدامة وبما يتماشى مع التزام دولة الإمارات بتعزيز الممارسات المستدامة في صناعة الطيران.

التكاليف والإيرادات

الإيرادات قبل الضرائب والرسوم: سجلت 28 ٪ من الإيرادات السنوية. النقد وما يعادله: بما في ذلك مدفوعات ما قبل تسليم الطائرات بلغت 4.3 مليارات درهم مقارنة بـ 3.8 مليارات درهم في العام الذي سبقه.

تكاليف الوقود: لا يزال الوقود أعلى بند للنفقات في الشركة وشكل 33.9 % من إجمالي تكاليف التشغيل السنوية، وهذا يعود إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الوقود خلال العام الماضي. لعبت فاعلية وكفاءة طائرات بوينغ 737 ماكس دوراً مهماً في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود في الناقلة مع الاستمرار في تنمية أسطولها. التمويل: خلال عام 2022، حصلت فلاي دبي على تمويل لـ 20 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس و3 محركات من طراز LEAP-1B وتنوعت عملية التمويل بين البيع وإعادة التأجير والتمويل التجاري.

الأداء التشغيلي

نمو الشبكة: أطلقت فلاي دبي 16 وجهة، ليصل إجمالي عدد الوجهات على الشبكة إلى 114 وجهة مع نهاية العام الماضي؛ مؤكدة التزامها بتعزيز الربط الجوي برحلات مباشرة مع الأسواق غير المخدومة من وإلى دبي.

نمت أعداد المسافرين عبر شبكة الناقلة، حيث نقلت 10.6 ملايين مسافر بنمو 89 % مقارنة بالعام 2021. واستمر الطلب في النمو على الوجهات الموسمية الصيفية مثل باتومي وبودروم ودبروفنيك وتيفات وازمير وميكونوس وسانتوريني وطرابزون.x حجم الأسطول: تسلمت فلاي دبي 17 طائرة جديدة، وهو رقم قياسي لعمليات التسليم في تاريخ الشركة. ونما أسطول الناقلة بنسبة 25 % مقارنة بالعام السابق. وأنهت الشركة عام 2022 بأسطول بلغ 74 طائرة منها 32 طائرة من بوينغ 737-800 من الجيل الجديد، و39 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و3 طائرات بوينغ 737 ماكس 9. وأعادت الشركة طائرتين من طراز بوينغ 737 من الجيل الجديد إلى المؤجرين مع انتهاء عقد الإيجار التشغيلي.

ولتلبية الطلب والاستجابة لظروف السوق، وقعت فلاي دبي اتفاقية تأجير طائرات وطاقم وصيانة وتأمين مع شركة سمارت وينغز لاستئجار 4 طائرات، ما مكن الشركة من إضافة المزيد من السعة وتلبية الزيادة في الطلب خلال الربع الأخير من العام، حيث شغلت الناقلة 78 طائرة لخدمة شبكتها مع نهاية العام. الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات: في نوفمبر 2022، احتفلت طيران الإمارات وفلاي دبي بمرور خمس سنوات على شراكتهما الاستراتيجية التي مكنت أكثر من 11 مليون مسافر من السفر المرن عبر الشبكة المشتركة التي تضم 215 وجهة في 98 دولة.

رحلات يوم المباراة: خصصت فلاي دبي ست طائرات في مطار آل مكتوم دبي ورلد سنترال وشغلت 1.290 رحلة ذهاباً وإياباً بين مطاري دبي ورلد سنترال والدوحة الدولي خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 19 ديسمبر 2022، حيث شغلت الناقلة 30 رحلة ذهاباً وإياباً يومياً، ولم يسبق أن تم تشغيل هذا العدد من الرحلات بين دولتين في تاريخ المنطقة والتي مكنت أكثر من 133 ألف مشجع لكرة القدم، يمثلون 171 جنسية، من السفر بسهولة خلال مونديال 2022.

التوظيف: لدعم نمو الناقلة، انضم 1300 موظف إلى فلاي دبي في 2022؛ 80 % منهم كانوا من أطقم الطائرات والمهندسين أو الطيارين، أكبر حملة توظيف قامت بها فلاي دبي على الإطلاق في عام واحد.

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