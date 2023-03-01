دبي تستقطب المزيد من المؤسسات المالية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي أمس ثلاثة أنشطة مالية ذات بعد عالمي ما يمنح الإمارة دوراً متنامياً كمركز عالمي للمال والأعمال. فقد أعلنت مجموعة «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الخدمات المصرفية الخاصة عن افتتاح مكتب استشاري في مركز دبي المالي العالمي، لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المخصصة لعملائها في المنطقة. وحصلت المجموعة، التي تدير أصولاً حول العالم بنحو 190 مليار دولار (700 مليار درهم)، على ترخيص من المركز يتيح لها تقديم استشارات للعملاء في المنطقة.

وقال عيسى كاظم، محافظ المركز، تعد دبي الأكثر استقطاباً للثروات على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه يوجد في دبي أكبر مركز للثروات في الشرق الأوسط ويمكن الوصول إلى ثروات خاصة تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار برحلة طيران تستغرق ساعة واحدة».

من ناحية أخرى أعلنت منصة «بايبت» للعملات الافتراضية، التي توفر خدمات لأكثر من 10 ملايين متعامل في 160 دولة، أنها ستباشر عملياتها من مقرها في المركز المالي قريباً بعد قرارها العام الماضي نقل مقرها العالمي من سنغافورة إلى دبي، بهدف الاستفادة من البيئة التنظيمية الداعمة لتداول العملات في الإمارة.

على صعيد آخر بدأ التداول في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بإدراج 4 إصدارات من السندات الخضراء بقيمة 2.2 مليار دولار صادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني. وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المالية مع قرب انعقاد قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مايو بالمركز المالي.

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