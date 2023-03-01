«إدموند دي روتشيلد» تفتتح مكتباً في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إدموند دي روتشيلد» عن افتتاح مكتب استشاري باسم «إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط» في مركز دبي المالي العالمي، معززة بذلك استثماراتها والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. ويؤكد الإعلان الخطط الطموحة للمجموعة للاستثمار في أفضل المواهب في المنطقة وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المخصصة لعملائها في الشرق الأوسط.

وتأسست المجموعة في 1953 ويبلغ حجم أصولها الخاضعة للإدارة نحو 178 مليار فرنك سويسري (مايوازي 190 مليار دولار، ونحو 700 مليار درهم) ولديها 2500 موظف، و29 موقعاً حول العالم.

ومن خلال حصول المجموعة على رخصة الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي، ستتمكن «إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط » من تقديم خدمات استشارية لعملائها المحليين.

ومع افتتاح مقرها بالمركز، سيتسنى للمجموعة تعزيز مكانتها على المستوى المحلي، وذلك تأكيداً للقيمة الاستراتيجية للسوق الإماراتية لدى «إدموند دي روتشيلد». كما ستتمكن المجموعة عبر تواجدها بدبي من تعزيز إمكاناتها وقدراتها في خدمة العملاء على الصعيد الإقليمي، مع الاستفادة من الفرص الكامنة والواعدة التي تزخر بها المنطقة. وتمثل دبي مركزاً موثوقاً للمعلومات لرواد الأعمال والمستثمرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، انطلاقاً من كونها مركزاً حيوياً يربط بين أجزاء مختلفة من العالم، ومرتكزة على المزايا الاستثنائية التي يبحث عنها العملاء وأهمها الاستقرار والسلامة والابتكار.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تتميز دبي باعتبارها المدينة الأكثر استقطاباً للثروات على مستوى الشرق الأوسط، إذ لديها قدرة الوصول إلى أكثر من 3 تريليونات دولار من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب مع إمكانية الوصول في غضون ساعة من الطيران، ما يجعل مركز دبي المالي العالمي الخيار المفضل لشركات الثروات وإدارة الأصول.

ويسرنا انضمام مجموعة «إدموند دي روتشيلد» لتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لها، حيث إن آفاق النمو والنجاح متوافرة وبوتيرة متسارعة، ويؤكد استقطابنا لأحد أهم قادة القطاع المكانة المرموقة التي تتبوأها باعتبارها الوجهة المفضلة للشركات. ويتوافق نهج المركز إلى حدٍ كبير مع رؤية «إدموند دي روتشيلد» المرتكزة على التنمية المستدامة للارتقاء بمستقبل قطاع الخدمات المالية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مجتمعاتنا».

وقالت آريان دي روتشيلد، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إدموند دي روتشيلد»: «لأكثر من 250 عاماً، ساهمنا في الحفاظ على أصول عملائنا وتنميتها من خلال الجمع بين قوة الأداء وتبني أسس الاستدامة، بالإضافة إلى التعامل مع الاستثمارات بحكمة عالية وتفعيل البعد الابتكاري. وجاء قرار تعزيز تواجدنا في الإمارات نتيجة طبيعية وصائبة، إذ تشهد دبي نمواً مذهلاً منذ فترة طويلة على صعد عدة، ويقدم مركز دبي المالي العالمي خدمات مالية عالمية المستوى.

وقال سامان حبيبيان، رئيس مجلس الإدارة ورئيس السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط»: «تعد دبي مركزاً مالياً واقتصادياً رائداً يقدم فرصاً غير مسبوقة، حيث عملت المجموعة على تطوير قاعدة عملائها على مدى السنوات العشر الماضية. حيث سيعزز افتتاح مكتبنا الجديد حضورنا الإقليمي ويتيح لنا خدمة عملائنا في المنطقة بشكل أفضل، ومنهم مجتمع المقيمين في دبي، الاستفادة من خبراتنا الدولية بصورة أكبر، لا سيما في الأسواق الخاصة».

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