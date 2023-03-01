10 أسهم تحقق أكبر ارتفاعات منذ بداية العام

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت أسهم 10 شركات أكبر ارتفاعات في أسواق المال المحلية منذ مطلع العام الجاري، منها 5 شركات في سوق دبي ومثلها في سوق أبوظبي، مستقطبة سيولة 6.45 مليارات درهم.

ففي سوق دبي، صعد سهم «بنك المشرق» 35.2 % إلى 132 درهماً بسيولة 76.4 مليون درهم من خلال التداول على 615.86 مليون سهم. وارتفع سهم «أملاك للتمويل» 18.5 % إلى 0.805 درهم بسيولة 258.88 مليوناً على 331.86 مليون سهم. وصعد «الخليج للملاحة» بنسبة 18.1 % إلى 0.870 درهم بسيولة 258.88 مليوناً على 696.38 مليون سهم.

وارتفع «دبي للمرطبات» 17 % إلى 17.55 درهماً بسيولة 173.73 مليوناً على 10.06 ملايين سهم. وزاد «إمباور» 16 % إلى 1.58 درهم بسيولة 698.17 مليوناً على 460.41 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «الجرافات البحرية» 55.64 % إلى 38.1 درهماً بسيولة 1.52 مليار عبر 48.06 مليون سهم. كما ارتفع «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 49.35 % إلى 5.72 دراهم بسيولة 81.57 مليوناً على 14.88 مليون سهم.

وزاد «أمريكانا للمطاعم» بنسبة 18.52 % إلى 3.52 دراهم بسيولة 1.52 مليار على 429.3 مليون سهم. وارتفع «غذاء القابضة» بنسبة 17.88 % إلى 86.05 درهماً بسيولة 1.5 مليار على 20.6 مليون سهم. وارتفع سهم مصرف الشارقة الإسلامي 15.38 % إلى 2.25 درهم مستقطباً 121.55 مليون درهم عبر 58.21 مليون سهم.

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