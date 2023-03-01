«الجرافات» و«المشرق» بين الأقوى أداء منذ بداية 2022

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت أسهم 10 شركات، أقوى أداء في أسواق المال المحلية منذ مطلع العام الجاري من حيث الارتفاعات، مع مراعاة مستويات السيولة التي اجتذبتها، بقيمة 6.45 مليارات درهم، منها 5 شركات في سوق أبوظبي، و5 شركات في سوق دبي.

وتصدر سهم الجرافات البحرية الأفضل أداء بسوق أبوظبي فيما تصدر سهم المشرق سوق دبي. وارتفع سهم «الجرافات البحرية» المدرج بقطاع الصناعة، بنسبة 55.64% إلى مستوى 38.1 درهماً، معززاً بسيولة بلغت 1.52 مليار درهم عبر التداول على 48.06 مليون سهم. وجاء ثانياً سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» ضمن قطاع السلع الاستهلاكية، بنسبة 49.35% إلى مستوى 5.72 دراهم، بسيولة قليلة نسبياً بلغت 81.57 مليون درهم على عدد 14.88 مليون سهم.

وارتفع سهم «أمريكانا» المدرج بسوق أبوظبي ضمن قطاع السلع ارتفع، بنسبة 18.52% إلى مستوى 3.52 دراهم، معززاً بسيولة قدرها 1.52 مليار درهم على عدد 429.3 مليون سهم.

وزاد سهم غذاء القابضة 17.88% وصولاً إلى سعر 86.05 درهماً، مستقطباً سيولة 1.50 مليار درهم من خلال التداول على 20.60 مليون سهم. وارتفع سهم مصرف الشارقة الإسلامي 15.38% إلى مستوى 2.25 درهم، مستقطباً 121.55 مليون درهم من السيولة عبر التداول على 58.21 مليون سهم.

ارتفاع

وفي سوق دبي، صعد سهم بنك المشرق بنسبة 35.2% مغلقاً عند مستوى سعري بلغ 132 درهماً، وحصد خلال هذه الفترة سيولة بقيمة 76.4 مليون درهم من خلال التداول على 615.86 مليون سهم. وارتفع سهم «أملاك للتمويل» منذ بداية العام بنسبة 18.5% إلى مستوى 0.805 درهم، وبسيولة قدرها 258.88 مليون درهم على عدد 331.86 مليون سهم. وزاد الأغذية المتحدة 15.5%، وأمانات القابضة 11%، وإعمار للتطوير 8%، وسالك 7.5%، وتيكوم 6.5%، وديوا بنسبة 3%.

سيولة

وحصدت الأسهم منذ بداية يناير الماضي سيولة بقيمة 75.36 مليار درهم، منها 63.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، و12.27 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 14.16 مليار سهم، توزعت بواقع 8.67 مليارات سهم في أبوظبي، و5.48 مليارات سهم في دبي، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 774.95 ألف صفقة. وفي سوق أبوظبي، استقطب سهم «العالمية القابضة» أعلى سيولة بـ20.4 مليار درهم من خلال التداول على 51.04 مليون سهم. وحصد «ألفا ظبي» تداولات بـ5.9 مليارات درهم، على 241.35 مليون سهم، وجاء ثالثاً في استقطاب السيولة «ملتيبلاي» بـ4.94 مليارات درهم، على عدد 1.14 مليار سهم.

جذب

وعلى صعيد الأسهم الأكثر جذباً للسيولة بسوق دبي، جاء في المركز الأول سهم «إعمار العقارية» بتداولات قدرها 4.49 مليارات درهم، على عدد 797.01 مليون سهم، واجتذب «الإمارات دبي الوطني» تداولات بـ1.26 مليار درهم على عدد 96.05 مليون سهم، مغلقاً عند مستوى 13.60 درهماً، بعد ارتفاعه 4.61%. وحصد سهم «دبي الإسلامي» سيولة بـ884.79 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 5.74 دراهم، مرتفعاً بنسبة 0.66%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها منذ مطلع فبراير وربح رأسمالها السوقي 3 مليارات درهم، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.112 تريليونات درهم في نهاية يناير الماضي إلى 3.115 تريليونات درهم بنهاية جلسة الثلاثاء، موزعة بواقع 2.519 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و596.54 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي. وعزز سوق دبي مكاسبه منذ مطلع فبراير وربح رأسماله السوقي 18.63 مليار درهم، وسط توالي إعلانات الشركات المدرجة عن توزيعات سخية لعام 2022. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 577.90 مليار درهم في نهاية يناير الماضي إلى 596.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

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