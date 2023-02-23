3.7 مليارات أرباح «دوبال القابضة» 2022 بارتفاع 37 %

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، صافي أرباح بلغ 3.7 مليارات درهم خلال 2022، بارتفاع 37 % مقارنة بـ 2.7 مليار درهم في 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، والذي ترأسه معالي سعيد الطاير، رئيس مجلس إدارة «دوبال القابضة» وبحضور أعضاء فريق ومجلس إدارة الشركة، إلى جانب مدققي الحسابات، وممثلين عن المساهمين من «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية». وكان 2022 عاماً استثنائياً للشركة، بفضل استثماراتها النوعية في مجموعة من القطاعات، وكفاءة عملياتها التشغيلية. وشهد العام الماضي وضع حجر الأساس لمنشأة تصنيع بقايا ناتج أفران صهر التيتانيوم في المنطقة الحرة بصحار في سلطنة عمان الشقيقة. وتعد «دوبال القابضة» أحد المساهمين في هذه المنشأة، ومن المتوقع أن تباشر عملياتها التجارية بحلول منتصف 2025.

وقال معالي سعيد الطاير: نسعى جاهدين لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حيث تساهم استثماراتنا الاستراتيجية في تعزيز مكانة دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي في الأسواق العالمية. وتأتي إنجازات 2022 تماشياً مع سيرنا قدماً في الاستثمار عالمياً في مجموعة من القطاعات، وتحقيق النمو والعائدات المالية على المدى البعيد لمساهمينا. وتمثل طموحاتنا المستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية استثمارات دوبال القابضة، وتعكس حرصنا على الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة ودعم البرامج الوطنية مثل «استراتيجية دبي الصناعية 2030» و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

اقرأ أيضاً:



"دوبال القابضة" تحقق نمواً سنوياً بنسبة 37% وتسجل صافي أرباح 3.7 مليار درهم في 2022

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز