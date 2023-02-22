"دوبال القابضة" تحقق نمواً سنوياً بنسبة 37% وتسجل صافي أرباح 3.7 مليار درهم في 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت "دوبال القابضة"، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، عن تسجيل صافي أرباح 3.7 مليار درهم خلال 2022، وتحقيق زيادةٍ بنسبة 37% مقارنةً بصافي أرباح العام السابق والبالغ 2.7 مليار درهم. وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، والذي ترأسه معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة دوبال القابضة.

وأقيم الاجتماع بحضور أعضاء فريق ومجلس إدارة دوبال القابضة، إلى جانب مدققي الحسابات، وممثلين عن المساهمين من "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية". وسجَّلت الشركة عاماً استثنائياً بكافة المقاييس، بفضل استثماراتها النوعية في مجموعة من القطاعات، وكفاءة عملياتها التشغيلية.

وشهد العام الماضي وضع حجر الأساس لمنشأة تصنيع بقايا ناتج أفران صهر التيتانيوم (titanium slag) في المنطقة الحرة بصحار في سلطنة عمان الشقيقة، وتسجيل نمو في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. وتعدُّ "دوبال القابضة" أحد المساهمين في هذه المنشأة، ومن المتوقع أن تُباشر عملياتها التجارية بحلول منتصف العام 2025.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة دوبال القابضة: " نسعى جاهدين لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حيث تساهم استثماراتنا الاستراتيجية في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في الأسواق العالمية. وتأتي إنجازات العام 2022 تماشياً مع سيرنا قدماً في الاستثمار العالمي في مجموعةٍ من القطاعات، وتحقيق النمو والعائدات المالية على المدى البعيد لمساهمينا. وتمثل طموحاتنا المستدامة ركيزةً أساسية لاستراتيجية استثمارات دوبال القابضة، وتعكس حرصنا على الإسهام في بناء مستقبلٍ أكثر استدامة ودعم البرامج الوطنية مثل "استراتيجية دبي الصناعية 2030" و"استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" .

كما تم اطلاع الطاير على الاستثمارات الأخرى لشركة "دوبال القابضة"، ومن ضمنها مذكرة التفاهم المُبرمة مع (Nature Alu Inc.) الكندية لإجراء دراسة جدوى شاملة لبناء منشأة الألمنيوم عالي النقاء الأولى من نوعها في الدولة. وستتولى المنشأة انتاج الألمنيوم بدرجة نقاء عالية، والذي يُستخدم في مجالاتٍ تخصصية تتضمن المكثفات ذات الرقائق المعدنية؛ وأشباه الموصِلات؛ وبطاريات الليثيوم.

وتمَّ إبرام عقدٍ ضخم بشأن أعمال التصميم الهندسي الأساسي لشركة دوبال القابضة ضمن منشأةٍ واسعة النطاق لتسييل البلاستيك في دبي. ومن المتوقع أن تكون لهذه المنشأة الصناعية مساهمةٌ مؤثرة في مبادرات حكومة دولة الإمارات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري، وذلك من خلال إعادة استخدام البوليميرات في مشاريع ذات قيمة مضافة.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، نائب رئيس مجلس إدارة "دوبال القابضة": "نفخر بالنجاح الكبير لاستثماراتنا في مشاريع بعيدة الأمد ومرتفعة العائدات، والمضي قُدُماً في دعم اقتصادنا الوطني والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وتمَّ أيضاً إبرام مذكرة تفاهم بين الشركة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوطيد التعاون الثنائي وتعزيز نمو القطاع الصناعي. كما أبرمت دوبال القابضة شراكةً مع "إمداد" للاستثمار في مجموعةٍ من المشاريع والبرامج المستدامة في دبي.

وتملك "دوبال القابضة" 19% من (Sinoway Carbon Company Ltd)، وهو مصنعٌ ينتج الفحم النفطي المكلّس في مقاطعة شاندونغ في الصين؛ و96% من "أو إس إي للصناعات ذ.م.م."، وهي شركةٌ لسحب الألمنيوم تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها. وبعد إتمام مشروع توسعها في 2022، تمكنت "أو إس إي" من رفع قدراتها الإنتاجية بمقدار 50%، لتصل إلى 12,000 طن سنوياً.

وقال أحمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة: "كان العام 2022 عاماً متميزاً بالنسبة للشركة، حيث نجحت بتوسيع محفظة أعمالها عبر عمليات الاستحواذ. وقمنا بزيادة القدرة الإنتاجية لمنشأة "أو إس إي" تلبيةً لتنامي الطلب من عملائنا الحاليين والجُدد، خاصةً ضمن قطاعات المركبات التقليدية والكهربائية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. كما وسعنا حصتنا في "أو إس إي" للتركيز على عمليات الاستحواذ الداخلية والخارجية، ودعم هدف "أو إس إي" المتمثل في أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات في مجالها."

واختُتِم اجتماع الجمعية العمومية السنوية باستعراض حالة المشاريع الاستراتيجية الحالية. وتمَّ تسليط الضوء على عددٍ من المحاور، من ضمنها التقدم الكبير الذي تحققه "دوبال القابضة" في بناء المنشأة الأكبر عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة، وذلك في منطقة ورسان بدبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز