شركة الاستثمار المباشر الفرنسية أرديان تفتتح مكتباً في أبوظبي

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة الاستثمار المباشر الفرنسية أرديان اليوم الثلاثاء افتتاح مكتب لها في أبوظبي، إذ تتطلع إلى توسيع الشراكات في المنطقة ودعم شركات المحافظ المالية التي تعزز أعمالها هناك.

وذكرت أرديان، التي تدير أصولا بقيمة 140 مليار دولار، وشركة مبادلة كابيتال ذراع إدارة الأصول التابعة لصندوق الثروة السيادية في أبوظبي، مبادلة للاستثمار، الشهر الماضي أنهما بصدد تشكيل شراكة للاستثمار المباشر بقيمة 2.1 مليار دولار.

وقالت دومينيك سينوكييه رئيسة أرديان في بيان "امتلاكنا لحضور محلي يعكس التزامنا بأهداف تطوير شراكات استراتيجية طويلة المدى في المنطقة".

وأضافت "نتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا منذ أمد بعيد في المنطقة لإتاحة فرص جديدة للنمو".

وتعمل شركة الاستثمارات في المنطقة منذ 20 عاما، وتدير أصولا بقيمة 25 مليار دولار من أكثر من 60 مستثمرا.

وأوضحت الشركة أن مكتب أبوظبي هو مكتبها العالمي السادس عشر.

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