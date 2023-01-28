تواصل الانتعاش القوي للقطاع العقاري في دبي العام الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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أكد أحدث تقارير «جيه إل إل» المتخصصة في الخدمات المهنية حول أداء سوق العقارات في الإمارات خلال الربع الأخير من 2022، استمرار الأداء المتميز لقطاع الوحدات السكنية في دبي، مشيراً إلى مكانة الإمارة كملاذٍ آمن ووجهة عالمية في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية السائدة في أرجاء العالم.

ولفت التقرير إلى حالة الزخم القوي الذي حققه قطاع العقارات في الإمارات ودبي خلال العام الماضي، متوقعاً تحقيق المزيد من النمو المطرد خلال العام الجاري، مع قدرة القطاع العقاري على مواصلة الانتعاش 2023، بدعم من الأسعار الجاذبة في دبي مقارنة بالمدن الكبرى حول العالم، موضحاً نجاح سوق الوحدات السكنية بدبي في تحقيق معدلات نمو قوية العام الماضي.

ومقارنة بـ2021، ارتفع متوسط أسعار بيع الوحدات السكنية 10 % في دبي خلال الربع الأخير من العام الماضي، وأسهم ازدهار النشاط الاقتصادي في ارتفاع الإيجارات بمعدل من رقمين لتصل إلى مستويات عام 2015. كما ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» في منطقة الأعمال المركزية في دبي خلال الربع الأخير، بنسبة 21 % مقارنة بالعام 2021.

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