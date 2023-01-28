عقارات دبي تواصل زخم الانتعاش في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت «جيه إل إل» المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار، تقريراً حديثاً أشارت فيه إلى الزخم القوي الذي حققه قطاع العقارات الإماراتي في الربع الأخير من العام الماضي، على الرغم من تقلبات الاقتصاد الكلي التي أثرت في قطاع العقارات العالمي، ما يشير إلى أن الإمارات ودبي على موعد مع تحقيق معدلات نمو مطردة خلال عام 2023.

وأكد التقرير النشاط القوي في قطاع الوحدات السكنية في دبي، مدعوماً بالأسعار الجاذبة حيث لا تزال مغرية مقارنة بالمدن الكبرى حول العالم، موضحاً نجاح سوق الوحدات السكنية بدبي في تحقيق معدلات نمو قوية العام الماضي.

وتوضح البيانات المستمدة من منصة بيانات دبي المتكاملة «نبض دبي» ارتفاع عدد المعاملات في الإمارة 51 % بين يناير ونوفمبر 2022، بينما ارتفعت قيمة المعاملات 55 % خلال نفس الفترة وتعزى القفزة في عدد المعاملات وقيمتها إلى الارتفاع الكبير في الطلب من جانب المشترين الأجانب.

وارتفع متوسط أسعار بيع الوحدات السكنية 10 % في دبي و3 % في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً مع 2021.

وساهم ازدهار النشاط الاقتصادي إلى جانب محدودية توافر المساحات المكتبية عالية الجودة مساهمة كبيرة في ارتفاع الإيجارات بمعدل من رقمين لتصل إلى مستويات عام 2015.

وارتفعت إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» في منطقة الأعمال المركزية في دبي خلال الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 21 % مقارنة بالعام 2021 مسجلة متوسط بلغ 2100 درهم للمتر المربع سنوياً.

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