اقتصاد دبي يحقق قفزات نوعية في 2022

المصدر: دبي - بشار باغ، ووام

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حقق اقتصاد دبي، خلال العام 2022 قفزات متواصلة في مختلف القطاعات، مرسخاً دوره الحيوي في المسيرة التنموية المتصاعدة للإمارة، ومكانته المؤثرة في انتعاش الاقتصاد العالمي، وجاذبيته للاستثمارات.

وعلى صعيد الأعمال الجديدة شهدت دبي خلال العام 2022 تأسيس 88235 شركة جديدة، تم ترخيصها من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مقارنة

بـ 72152 شركة في 2021، وبذلك تحقق حركة تأسيس الشركات الجديدة في الإمارة نمواً بنسبة 22%، بحسب بيانات منصة خريطة دبي للأعمال التابعة لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة.

وبلغ عدد المستثمرين الجدد في ملكية الرخص الصادرة عن قطاع الترخيص والتسجيل في دبي خلال العام الماضي 174212 مستثمراً.

كذلك شهدت سوق دبي المالي زخماً كبيراً، خلال العام الماضي، منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 50 ألفاً و718 حساباً جديداً للمستثمرين، خلال 2022. وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً، بنسبة تجاوزت 321.5%، خلال العام 2022، مقارنة بـ 12 ألفاً و31 حساباً جديداً في العام 2021.

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