88235 شركـة جديدة في دبي خلال 2022

المصدر: دبي – بشار باغ

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شهدت دبي خلال العام 2022 تأسيس 88235 شركة جديدة تم ترخيصها من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مقارنة بـ 72152 شركة في 2021، وبذلك تحقق حركة تأسيس الشركات الجديدة في الإمارة نمواً بنسبة 22 % بحسب بيانات منصة خارطة دبي للأعمال التابعة لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة.

وبلغ عدد المستثمرين الجدد في ملكية الرخص الصادرة عن قطاع الترخيص والتسجيل في دبي خلال العام الماضي 174212 مستثمراً، واستحوذت الرخص المهنية على الحصة الأكبر من رخص الأعمال الجديدة في 2022 حيث تم إصدار 44912 رخصة مهنية، بالإضافة إلى 42897 رخصة تجارية إلى جانب 426 رخصة صناعية. وتصدر شهر نوفمبر باقي أشهر العام مسجلاً أكبر إصدار شهري للرخص الجديدة، حيث شهد إصدار 8528 رخصة جديدة.

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