اقتصاد دبي ينهي عام 2022 بأداء قياسي

المصدر: دبي ــ بشار باغ

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أنهى اقتصاد دبي عام 2022 محققاً أرقاماً قياسية مدفوعاً بمعدلات النمو القوية في قطاعات السياحة والتجارة والعقارات والخدمات، وسط توقعات بأن يتصاعد زخم النمو خلال عام 2023.

وكشفت أحدث إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك عن أن إجمالي التصرفات العقارية خلال العام الجاري حتى يوم أمس، تجاوز حاجز الـ430 مليار درهم، منها مبيعات بقيمة 265 مليار درهم، بنمو نسبته 21 % مقارنة مع إجمالي مبيعات عامي 2020 و2021 معاً الذي بلغ نحو 218 مليار درهم.

كما واصل القطاع السياحي نموه القوي، مع استقطاب الإمارة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري 12.8 مليون سائح دولي، بنمو 133 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي حقق فيه القطاع الفندقي أداءً استثنائياً من حيث عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، ومتوسط العائد على الغرفة.

وتشير التوقعات إلى أن الموسم السياحي لشتاء 2022 ــ 2023 سيكون أكثر نجاحاً، مع تسجيل الإمارة نمواً من رقمين في أعداد السياح خلال 2023، لتتجاوز المستويات المسجلة ما قبل الجائحة، مع تصدّر دبي قوائم أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم.

وإلى جانب ملايين السياح الذين يفدون إلى الإمارات جواً، تستعد الإمارة لتضاعف أعداد السياح عبر الرحلات البحرية، الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 600 ألف سائح في الموسم السياحي الحالي، ما يمثل ضعف العدد المحقق في الموسم السياحي الماضي.

وقد توّجت الإمارة الموسم السياحي باستقبالها سفينة «إم إس سي ورلد يوروبا» الأوروبية، التي تعد الأكثر تطوراً في العالم، وذلك في أولى رحلاتها السياحية إلى الشرق الأوسط. وستقوم السفينة خلال هذا الموسم السياحي بإجراء نحو 14 رحلة إلى ميناء راشد، تحمل فيها 189 ألف سائح إلى دبي التي باتت البوابة الرئيسة للرحلات السياحية البحرية إقليمياً وعالمياً.

كما واصل القطاع الخاص في دبي النمو ليكمل في نوفمبر الماضي 24 شهراً متواصلاً من النمو، بحسب مؤشر مديري المشتريات عن نوفمبر 2022، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني، وأفاد المؤشر بأن مستويات ناتج القطاع الخاص واصلت في الربع الأخير من العام توسعها على نحو كبير.

وأن نشاط الشركات ارتفع في نوفمبر بصفة رئيسة نظراً للزيادة في الأعمال الجديدة. كما واصلت دبي استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وحققت المركز الأول عالمياً، ضمن قائمة المدن الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة.

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