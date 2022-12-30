600 ألف سائح بحري متوقع لدبي بموسم 2022 / 2023

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل ميناء راشد مؤخراً سفينة «إم إس سي ورلد يوروبا» الأوروبية MSC WORLD EUROPA في أولى رحلاتها السياحية إلى منطقة الشرق الأوسط، قادمة من قطر، بعد أن استخدمت كفندق عائم للمشجعين في بطولة كأس العالم 2022.

وتعد السفينة الأكثر تطوراً في العالم والأفضل في فئتها مع انخفاض انبعاثات الكربون الصادرة منها، وهي مجهزة بالكامل لتكون صديقة للبيئة.

وانطلقت السفينة في رحلتها الأولى لأربع ليالٍ قادمة إلى دبي من الدوحة ضمن الموسم السياحي الشتوي، ما يؤكد على المكانة الاستراتيجية لميناء راشد وإمارة دبي كونها الوجهة المفضلة للسياحة والترفيه في الأنشطة البحرية في المنطقة.

وتشير التوقعات إلى أن الموسم السياحي لشتاء 2022 /‏‏ 2023 سيكون أكثر نجاحاً، مع توقع استقبال دبي 600 ألف سائح عبر الرحلات البحرية، وهو يمثل ضعف العدد المحقق في الموسم السياحي الماضي.

واستقبل عصام أحمد، مدير أول، إدارة الأعمال لدى «بي أند أو ماريناز»، الشركة التابعة لـمجموعة «دي بي ورلد» السفينة السياحية الأحدث من نوعها التي تحمل على متنها أكثر من 4,500 سائح وطاقم بحري بقيادة القبطان ماركو ماسا.

وقدّم هدية تذكارية إلى قبطان السفينة مصممة خصيصاً لهذه المناسبة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمندوبين من فريقي عمل سفينة «إم إس سي ورلد يوروبا» و«بي أند أو ماريناز».

14 رحلة

وستقوم السفينة خلال هذا الموسم السياحي بحسب جدول رحلاتها المقرر بإجراء حوالي 14 رحلة إلى ميناء راشد، حيث سيتجاوز عدد الركاب 189 ألف سائح إلى دبي التي تكتسب زخماً كبيراً بصفتها البوابة الرئيسة للرحلات السياحية البحرية إقليمياً وعالمياً.

سفينة مستدامة

وتعمل السفينة بفضل محركاتها المتطورة الصديقة للبيئة بالغاز الطبيعي المُسال، حيث ينتج منها انبعاثات منخفضة بنسبة 99% أقل من ثاني أكسيد الكبريت، و85 % أقل من ثاني أكسيد النيتروجين، و20 % أقل من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالسفن التي تعمل بالوقود التقليدي، ما يجعلها واحدة من أكثر السفن المتطورة ذات مواصفات عالمية.

وتعتبر السفينة الأفضل في فئتها مقارنة بالسفن السياحية الأخرى العاملة بوقود الغاز الطبيعي المُسال، لأنها تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من خلايا وقود الغاز الطبيعي المُسال عالية الكفاءة التي تسهم في خفض انبعاثات الكربون.

وتُستخدم خلايا الوقود التي تصل طاقتها إلى 50 كيلو وات، وتكنولوجيا خلايا وقود الأكسيد الصلب لإنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية من الغاز الطبيعي المُسال التي تساعد على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 30 % مقارنة بالسفن التي تستخدم وقود الغاز الطبيعي المُسال لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية لمحركاتها.

وقال عصام أحمد: رسو سفينة الرحلات السياحية الأوروبية الصديقة للبيئة «إم إس سي ورلد يوروبا» في محطة سفن الرحلات البحرية بميناء راشد حدث استثنائي بالنسبة لنا، إذ يؤكّد على الإمكانات النوعية لمرافقنا المتطورة التي لا تقتصر على استقبال السفن الكبيرة وحسب، بل تتعداها أيضاً لتلبي خدمات السفن الأكثر تطوراً تقنياً والتي تتطلب تقديم الدعم الإسناد الفني بشكل خاص.

ونفخر في «ميناء راشد» بامتلاكنا للخبرات المتميزة التي توفر كافة الخدمات لهذه السفينة، كما نؤكد كامل استعدادنا لاستقبال المزيد من السفن السياحية من الطراز الحديث بمواصفات عالمية، من أجل تقديم خدمة عالية الجودة لها.

وأضاف: بفضل الإمكانات الهائلة لدبي واستثماراتها الكبيرة في صناعة السياحة وتوسعها في إطلاق محطات جديدة لسفن الرحلات البحرية، نتوقع ارتفاع عدد زوار مدينة دبي إلى 600 ألف سائح عبر الرحلات البحرية خلال الموسم السياحي لشتاء 2022 /‏‏ 2023.

دور محوري

وقال سعود حارب، المدير المساعد للعمليات الخارجية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تواصل السياحة البحرية زخمها ولعب دور محوري في نمو قطاع السياحة في دبي.

فيما يعزز استقبال ميناء راشد لسفينة «إم إس سي ورلد يوروبا» الأوروبية في أولى رحلاتها السياحية إلى المنطقة من مكانة دبي كمركز رائد للرحلات البحرية.

ويعد وصول هذه السفينة السياحية الصديقة للبيئة تجسيداً لاستراتيجيتنا السياحية الداعمة للاستدامة، حيث يعكس ميناء راشد التطور السريع الذي تشهده المدينة التي ترسخ مكانتها العالمية في السياحة البحرية.

ونشكر شركاءنا في القطاعين العام والخاص بما فيهم «دي بي ورلد» على تعاونهم ودعمهم المتواصلين.

مما أدى إلى زيادة عدد مشغلي السفن السياحية الذين يسعون إلى جعل دبي محطة مهمة لرحلاتهم في المنطقة، من خلال الاستفادة من العروض والخيارات المتنوعة التي توفرها المدينة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تمتاز بها.

وكذلك قدرتها على ربط وجهات العالم جواً وبحراً في ظل موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط الشرق والغرب «.

مرسى اليخوت

يتسع مرسى اليخوت الفاخرة في ميناء راشد حالياً لحوالي 454 يختاً، ويضم أماكن مخصصة لرسو 19 يختاً فاخراً بأحجام كبيرة، ما يجعل من الميناء الوجهة المثالية لأكبر وأفخم اليخوت على مستوى العالم.

كما يوفر المرسى خدمات على مدار الساعة لتزويد اليخوت بالوقود ومناوبات الإشراف والمراقبة على رصيف رسو السفن، وتقديم خدمات صيانة اليخوت والاتصال بالإنترنت اللاسلكي المجاني، إضافة إلى العديد من العروض والخدمات.

وجهة مفضلة

تعزز هذه الإمكانات موقع دبي باعتباره وجهة مفضلة لسفن الرحلات السياحية، من خلال دور ميناء راشد في دعم نمو حركة السياحة البحرية في الإمارة.

وقدرته على استقبال أكثر من 25 ألف سائح يومياً، لتضيف بذلك إلى مميزات المرافق التابعة للميناء الذي يتمتع بمركز استراتيجي نظراً لقربه من أهم المعالم السياحية والعمرانية في دبي، كبرج خليفة في وسط المدينة، والكثير من الوجهات السياحية الداخلية التي تجعل ميناء راشد الخيار الأول للسائحين الراغبين في استكشاف دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز