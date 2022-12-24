دبي تستقبل 2023 بعروض مبهرة في برج خليفة

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد دبي لاحتفالات «إعمار» برأس السنة الجديدة في برج خليفة عبر عرضها السنوي الضخم الذي يشاهده مئات الآلاف ممن ينضمون إلى الاحتفالات المبهجة ليعيشوا أجواء وتجربة ترفيه مميزة.

وتقيم «إعمار»، في دورة هذا العام عرضاً مذهلاً بالليزر والضوء والألعاب النارية في وسط مدينة دبي لاستقبال 2023 وسواء حجز الزوار طاولة في أحد مطاعم وسط المدينة أو فقط حضور عروض ليلة 31 ديسمبر، فسيستمتع الجميع بتجربة ترفيه استثنائية وذكرى لا تنسى .

ودعت «إعمار» الزوار للاستمتاع بمشاهدة العروض المبهرة في ليلة رأس السنة من المطاعم أو المقاهي، عبر الحجز مسبقاً نظراً للإقبال الكبير كما يمكن الحجز مباشرة لدى الفنادق أو المطاعم أو المقاهى والتى ستقدم المعلومات اللازمة حول الإجراءات الخاصة بتلك الليلة ومتطلبات الدخول.

ولن يحتاج الراغبون بمشاهدة عروض الليزر والضوء والموسيقى والألعاب النارية من شوارع وسط مدينة دبي، للحجوزات أو التسجيل أو شراء التذاكر، حيث ستكون أولوية المشاهدة بحسب أسبقية الحضور ما يتطلب الوصول مبكراً.

وسيتم إغلاق بوليفارد الشيخ محمد بن راشد حوالي الساعة السادسة مساءً، ولهذا ينبغي على الزوار ممن لديهم حجوزات تشمل مواقف السيارات في أحد الفنادق أو المطاعم الوصول قبل هذا الموعد وتتوفر مواقف السيارات في دبي مول إلى حين بلوغ الطاقة الاستيعابية القصوى.

كما ستغلق محطة مترو دبي مول في أي وقت بين الساعة 2 بعد الظهر و10 ليلاً اعتماداً على الأعداد المتواجدة في دبي مول، حيث ستغلق المحطة بمجرد الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى.

وتتضمن فعاليات ليلة رأس السنة عروض الإضاءة الفريدة حول برج خليفة، الذي طورته «إعمار»، وإضاءة سماء دبي وتسجيل رقم قياسي جديد لأكبر لوحة من الليزر؛ والتي سيكون برج خليفة متألقاً في مركزها، وبالإضافة إلى عروض الضوء والألعاب النارية الشيقة، يستمتع الحاضرون بالعروض المتناغمة لنافورة دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز