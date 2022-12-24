الإمارات وجهة العالم في «رأس السنة»

المصدر: أبوظبي- وام

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يؤكد القطاع السياحي في الإمارات مكانته وجهة عالمية مفضلة للسياح لقضاء العطلات واحتفالات رأس السنة، حيث بلغت مستويات الحجوزات الفندقية خلال الأسبوع الأخير من العام الجاري نسبة الـ 95 %، لاسيما في المناطق القريبة من مراكز الاحتفالات بالعام الجديد.



وتواصلت خلال الأسبوع الجاري الفعاليات والأحداث التي تبرز التنافسية العالمية للقطاع السياحي في الدولة، فيما برزت مؤشرات الأداء الإيجابية للناقلات الوطنية الجوية عن العام 2022



طلب خارجي



وكشفت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، عن أن الطلب الخارجي على حجوزات السفر والإقامة الفندقية في الإمارات خلال موسم الأعياد ورأس السنة، شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية شهر ديسمبر 2022، فيما أكد مديرون ومسؤولون في القطاع الفندقي أن نسبة الحجوزات تراوحت بين 90 و95 في المائة.



وبلغت عمليات البحث على حجوزات الطيران والإقامة الفندقية من الخارج إلى دولة الإمارات من خلال موقع «ويجو» خلال الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر الجاري حوالي 1.4 مليون عملية بحث، 73 في المائة منها لحجوزات فندقية لمدد إقامة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.



من جانبها، اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لـ «مهرجان الشيخ زايد» حزمة من الفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة ضمن احتفالاته برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2023، بما يعزز مكانته الرائدة ضمن أهم المهرجانات الثقافية والترفيهية العالمية.



ويشهد مهرجان الشيخ زايد فعاليات واستعراضات استثنائية احتفالاً بالعام الجديد في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية يستمر لمدة 40 دقيقة متواصلة الذي سيحطم ثلاثة أرقام في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، كما يقدم المهرجان عرض الدرون الضخم الذي سيحطم أيضاً رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون، مما يعد الأول من نوعه في المنطقة.



وتشمل الاحتفالات أيضاً فعاليات متنوعة لـ «القرية التراثية»، إضافة إلى فعاليات مُميزة للأطفال تتنوع ما بين مسرحيات ومسابقات تقام على مسرح الأطفال إلى جانب الألعاب الممتعة في مدينة الألعاب الترفيهية ومُنتجع الفرسان الرياضي وغير ذلك من الأنشطة الأخرى.



من جانبها تستعد «الاتحاد للطيران» للترحيب بأكثر من 1.5 مليون مسافر، خلال عطلة الشتاء، حيث ستحتفل في موسم الأعياد مع ضيوفها في الأجواء، من خلال قائمة طعام خاصة وعروض ومفاجآت على متن الطائرة.

وتستقبل «الاتحاد للطيران» العام الجديد بأسلوب مميز على متن رحلاتها التي ستعبر منتصف ليلة 31 ديسمبر 2022 في الأجواء والذي يتضمن عروضاً ومفاجآت وهدايا للضيوف.



الناقلات الوطنية



كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن الإمارات سجلت نمواً بنسبة 67.4% في السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال عام 2022، لتصل إلى 63.89 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 38.16 مليون مقعد في عام 2021.



من جهتها حققت شركة «فلاي دبي»، نمواً في عملياتها التشغيلية خلال العام 2022، يزيد بنحو 80% على مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.



حتا



وباشرت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، إعداد المخطط العام للمنطقة الذي يتضمن وضع خطة إطارية للمنطقة وخطة لتطبيق المبادرات التي تدعم التنمية فـي المنطقة وتعزيز الأنشطة السياحية فيها، وإعداد دليل تصميم عمراني يتوافق مع طبيعتها الجبلية، كذلك يتضمن التطوير إعداد التصاميم الخاصة بشاطئ حتا.



أجمل شتاء



وأطلقت حملة أجمل شتاء في العالم التي ينفذها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة، موقعها الإلكتروني الجديد، والذي يقدم لزواره تجربة تفاعلية سلسة تبرز أهم معالم الجذب السياحي في إمارات الدولة، ويقدم معلومات وافية عنها، باللغتين العربية والإنجليزية، ويدعم تجربتهم في استكشاف المواقع والوجهات الفريدة والمتعددة التي تزخر بها. ويضم الموقع، قوائم لمعالم ووجهات إماراتية جاذبة يشكل تنوعها أحد أهم مقومات تميز القطاع السياحي في الدولة.



كأس العالم



شكلت الإمارات خلال فعاليات كأس العالم 2022 التي اختتمت يوم الأحد الماضي الوجهة المفضلة لمجموعات كبيرة من المشجعين الذين اختاروا للدولة مقراً لإقامتهم خلال الحدث الرياضي الكبير والاستمتاع بما تزخر به من أماكن السياحة والترفيه والتسوق.



وأعلنت فلاي دبي أنها مكنت أكثر من 130 ألف مشجع لكرة القدم من السفر بسهولة للمشاركة في أكبر بطولة كرة قدم في العالم، مشيرة إلى تشغيل 1290 رحلة بين مطاري آل مكتوم «دبي وورلد سنترال» والدوحة الدوليين خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 19 ديسمبر 2022.



واستقبلت فنادق أبوظبي 3.6 ملايين نزيل فندقي خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري بنمو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.



فعاليات متنوعة



تواصل خلال الأسبوع الجاري زخم الأحداث والفعاليات التي استقطبت المشاركين والزوار من داخل وخارج الدولة، مثل مهرجان الشيخ زايد 2022-2023 الذي يتضمن أكثر من 4000 فعالية، والدورة الـ 28 من «مهرجان دبي للتسوق» التي تتضمن العديد من التجارب المتنوعة والفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية والحفلات الغنائية والموسيقية لأشهر الفنانين العرب والأجانب، ومنافسات مهرجان ليوا الدولي، ومهرجان السلع البحري.

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