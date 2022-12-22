تفاؤل القطاع الخاص ببيئة أعمال دبي 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت نتائج أحدث استبيانات الأعمال ربع السنوية في دبي عن أن الغالبية العظمى من شركات الإمارة متفائلة بظروف العمل والمبيعات.

وذكر الاستبيان أن التوقعات بشأن ثقة وظروف عمل الشركات والأعمال قد تحسنت، ومن المتوقع أن تؤثر إيجاباً على الاستثمار الخاص في دبي.

كما تتطلع الشركات إلى زيادة تبني الحلول الرقمية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الإعلانات بنسبة 40%، والمدفوعات الرقمية بنسبة 35 %، والتجارة الإلكترونية بنسبة 25 %، والتسويق الرقمي بنسبة 31 %.

جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الفصلي لغرف دبي مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال، المنضوية تحت مظلتها، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون، وترسيخ شراكة القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

وقالت مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي: تلتزم غرف دبي بحماية مصالح أعضائها وتلبية الاحتياجات المتغيرة لبيئة الأعمال الديناميكية. ونعمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي وبناء جسر تواصل بين القطاع الخاص للإمارة وحكومتها ذات الرؤية الاستشرافية.

ولا شك أن اجتماعاتنا مع مجموعات ومجالس الأعمال توفر قنوات اتصال قيمة تساعدنا على تحديد ومعالجة مسائل السياسات المهمة بشكل جماعي، خاصة تلك التي تؤثر على مجتمع الأعمال من أجل خلق بيئة أعمال داعمة وممكّنة وقائمة على الابتكار.

وتضمّن الاجتماع تقديم لمحة عامة عن الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي، والآفاق الاقتصادية للإمارة، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات حول المبادرات الحالية والمقبلة.

وتتطلع غرفة تجارة دبي إلى زيادة عدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها مجموعات الأعمال من 30 إلى 100 بحلول مارس 2023. وتسهم هذه المجموعات في دعم السياسات، كل حسب قطاع عملها، وهي توحد صوت مجتمع الأعمال، وتعزّز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي.

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غالبية شركات دبي متفائلة بظروف العمل والمبيعات

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