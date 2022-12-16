الليل ينتصف 7 مرات بالقرية العالمية في رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي القرية العالمية بالعام الجديد مع ضيوفها على نحو مميز هذا العام، حيث ستشاركهم بهجة دخول العام الجديد 7 مرات بالتزامن مع 7 دول مختلفة حول العالم. ومع كل احتفال بدخول العام الجديد في كل من الدول السبع، سيتزامن ذلك مع عدّ تنازلي خاص على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، وعروض مذهلة للألعاب النارية التي ستضيء سماء الوجهة.

تبدأ الاحتفالات الساعة 8 مساءً، بالتزامن مع رأس السنة الجديدة في الفلبين، ثم تايلاند في الساعة 9 مساءً، وبنغلاديش في الساعة 10 مساءً، والهند في الساعة 10:30 مساءً، وباكستان في الساعة 11 مساءً، وتكون أضخم الاحتفالات عند انتصاف الليل في الإمارات، وأخيراً مع تركيا في الساعة 1 بعد منتصف الليل. وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «ندعو الجميع للتوجه إلى القرية العالمية يوم 31 ديسمبر مع العائلة والأصدقاء لقضاء ليلة رأس سنة جديدة بخلاف غيرها. ليلتنا في القرية العالمية ستنتصف 7 مرّات .

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