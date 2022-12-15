«دبي للتسوق» ينطلق بفعاليات استثنائية وعروض مبهرة

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان دبي للتسوق بفعاليات ترفيهية استثنائية وباقة من العروض المبهرة تتضمن العديد من التجارب المتنوعة والفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية والتسويقية والجوائز الكبرى القيمة لسعداء الحظ، إلى جانب مجموعة من الحفلات والفعاليات الفنية والموسيقية، بما يعزز دبي وجهة للفعاليات والتسوق والتجزئة والسياحة، ويشجع على استقطاب المزيد من السياح.

وبدأت الدورة 28 من المهرجان بعروض الأضواء كجزء من «أضواء دبي» في منطقة «ذي بوينت» ضمن «نخلة جميرا»، تلاها عرض للألعاب النارية التي جعلت سماء الليل تشع بالأنوار وتنبض بالحياة، وعرض مذهل للنافورة، ومسيرات احتفالية وغامرة.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مؤسسة «لايت آرت كوليكشن»، وشركة ميركس للاستثمار، اليوم، النقاب عن مجموعة «أضواء دبي» الفنية لهذا العام تزامناً مع انطلاق فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان دبي للتسوق، بحضور أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وذلك بمنطقة «سيتي ووك» في دبي.

وتتضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق هذا العام باقة واسعة من الفعاليات والعروض الفنية والترفيهية والتسويقية، ما يعزز جاذبية الإمارة، ويدعم قدرتها على استقطاب السياح، وإنعاش أسواق التجزئة.

وستتواصل الاحتفالات في «ذي بوينت»، حيث يجد الجميع شيئاً لهم خلال هذا الموسم. ويمكن للزوار من جميع الأعمار الاستمتاع بكرنفال «Sea-Wonder» (عجائب البحر) الاحتفالية الخلابة التي ستشق طريقها حول «نخلة جميرا» لتنشر الترفيه والمرح مع شخصيات مذهلة تحت الماء تتجول في المتنزهات المضيئة. كذلك، يمكن للعائلات أن تلتقي لعيش ذكريات لا يمكن نسيانها، والتوقف عند ساحة الفعاليات لالتقاط صور والاستمتاع بلحظات رائعة تحت القوس الذي يتبع مفهوماً مائياً، والمُضاء بألوان زاهية.

وبفضل التخفيضات والعروض المميزة والجوائز الوفيرة والتجارب الترفيهية يوفر «مهرجان دبي للتسوق» الذي يستمر 46 يوماً حتى 29 يناير المقبل تجربة شتوية ممتعة لسكان دبي وزوارها، فيما تتسابق المحلات والسلاسل التجارية والمراكز التجارية في أنحاء الإمارة في إهداء المتسوقين والزوار أفضل الصفقات والعروض التسويقية على باقة واسعة من السلع والمنتجات، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تستقطب كافة أفراد الأسرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز