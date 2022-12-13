بدء تنفيذ مذكرة تفاهم بين الإمارات وتركيا للتعاون في مجال النفط والغاز

المصدر: د ب أ

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دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا في مجال النفط والغاز الطبيعي حيز التنفيذ، وفق الجريدة الرسمية التركية اليوم الثلاثاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الجانبين سيتعاونان في المجالات ذات الاهتمام المشترك في كلا البلدين وبلدان أخرى للاستثمار في قطاعي النفط والغاز.

وسيشمل التعاون الثنائي في مجال الطاقة الاستثمار في مشروعات النفط والغاز والاستخراج والمعالجة والنقل.

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