بدء تداول "أمريكانا للمطاعم العالمية" كأول إدراج مزدوج في السوقين الإماراتي والسعودي

المصدر: د ب أ

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شهد سوق الأسهم السعودي، اليوم الإثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية"، في السوق الرئيسية، ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية.

ويتم الإدراج بشكل مزدوج في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية، التي كانت مقتصرة على الشركات السعودية.

وبحسب موقع "تداول" السعودي المتخصص في نشر أخبار سوق الأسهم السعودي، اليوم، فإنه لن يتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي على أسهم الشركة للثلاثة أيام الأولى للإدراج مع تطبيق الحد الثابت للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي ليكون -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، وذلك وفقاً لإجراءات التداول والعضوية.

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