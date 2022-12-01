مبيعات عقارات دبي تتجه لمستوى تاريخي في 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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تتجه مبيعات العقارات في دبي لكسر حاجر ربع تريليون درهم في العام 2022 لتكون الأعلى من حيث القيمة والحجم في تاريخ السوق العقارية.

وأظهر رصد «البيان» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن عقارات دبي سجلت منذ بداية 2022 وحتى الآن صفقات تزيد على 236 مليار درهم، ما يعكس المكاسب السعرية التي حققتها كل فئات القطاع من الوحدات السكنية والتجارية والفندقية والأراضي بحسب بيانات دائرة الأراضي.

وتتوقع مصادر عقارية تخطي مبيعات القطاع العقاري في دبي حاجز 250 مليار درهم بنهاية العام الحالي موزعة على نحو 100 ألف معاملة لتكون بذلك الأعلى من حيث القيمة والحجم في تاريخ السوق العقارية في دبي.

ووفقاً للرصد، شهد نوفمبر المنتهي أعلى قيمة إجمالية شهرية لصفقات البيع العقارية على الإطلاق بقيمة جاوزت 27.6 مليار درهم موزعة على 9900 صفقة، وكانت أكبر قيمة سابقة في أكتوبر الماضي بقيمة جاوزت 25 مليار درهم بعد تنفيذ 8635 صفقة وقبلها في أغسطس بقيمة 24.3 مليار درهم موزعة على 9732 صفقة. وقالت المصادر، إن القطاع العقاري في دبي يمر حالياً بفترة ذهبية وتاريخية، مع مواصلته تسجيل أرقام استثنائية ومعدلات غير مسبوقة منذ بداية العام، والتي لم يشهد لها مثيلاً من قبل، في هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصاد الإمارة.

ويعتبر 2022 العام الأفضل أداءً في تاريخ السوق العقارية في دبي، حيث شهد تحطيم الأرقام القياسية مسجلاً مستوى جديداً لم تشهده من قبل، قيماً وأحجاماً، حيث تتجه السوق نحو إنهاء العام الحالي على قيمة مبيعات تتجاوز ربع تريليون درهم، لتتراوح القيمة المتوقع تسجيلها بنهاية العام ما بين 260 - 270 مليار درهم.

وباتت التصرفات العقارية لا تقل عن مليار درهم يومياً، في مؤشر قوي إلى استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر عام 2021، والتي بلغت أمس 2.3 مليار درهم، فيما بلغت التصرفات الأسبوعية 4.8 مليارات درهم.

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