4.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1228 مبايعة بقيمة 3.31 مليارات درهم، منها 176 مبايعة للأراضي بقيمة 998.19 مليون درهم، و1052 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.32 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 285 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 97 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا،

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 138 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 275 مليون درهم، والثالثة المركاض بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 159 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.37 مليار درهم منها 61 رهن أراضٍ بقيمة 243.78 مليون درهم، و273 رهن فلل وشقق بقيمة 1.13 مليار درهم، أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 191 مليون درهم ورهن في منطقة الممزر بقيمة 129 مليون درهم. وتم تسجيل 38 هبة بقيمة 113.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 24 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الشبا الثانية بقيمة 21 مليون درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس 2.3 مليار درهم، حيث تم تسجيل 471 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 433.55 مليون درهم، و411 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار درهم.

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