تخفيضات دبي الكبرى تصل إلى 90 %

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يوم 25 نوفمبر الجاري وتستمر 3 أيام في مراكز التسوق والمحلات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء دبي.

وتقدم هذه الفعالية، والتي تقام للمرة الثانية هذا العام، عروضاً ترويجية كبرى وتخفيضات تصل إلى 90 % على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية لمنتجات متنوعة تشمل منتجات الأزياء، والديكور المنزلي، وأسلوب الحياة العصري، والأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرصة الفوز بجوائز كبرى.

وتشمل قائمة وجهات التسوق المشاركة في هذه الفعالية: مول الإمارات، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، دبي مول، دبي مارينا مول، دبي هيلز مول، ميركاتو، تاون سنتر جميرا، ابن بطوطة مول، سيركل مول، ذي بوينت، نخيل مول، جيت أفينيو في مركز دبي المالي العالمي، فيستيفال بلازا، دبي فيستيفال سيتي مول، ذا أوتلت فيلدج، السيف، جزيرة بلوواترز، ذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزدنس، سيتي ووك، لا مير.

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