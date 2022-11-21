«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تبدأ الجمعة بعروض تصل إلى 90 %

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يوم الجمعة 25 نوفمبر وتستمر حتى الأحد 27 نوفمبر في مراكز التسوق والمحلات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء دبي.

وتقدم هذه الفعالية والتي تقام للمرة الثانية هذا العام عروضاً ترويجية كبرى وتخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية لمنتجات متنوعة تشمل منتجات الأزياء، والديكور المنزلي، وأسلوب الحياة العصري، والأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرصة الفوز بجوائز كبرى.

وتشمل قائمة وجهات التسوق المشاركة في هذه الفعالية: مول الإمارات، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، دبي مول، دبي مارينا مول، دبي هيلز مول، ميركاتو، تاون سنتر جميرا، ابن بطوطة مول، سيركل مول، ذي بوينت، نخيل مول، جيت أفينيو في مركز دبي المالي العالمي، فيستيفال بلازا، دبي فيستيفال سيتي مول، ذا أوتلت فيلدج، السيف، جزيرة بلوواترز، ذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزدنس، سيتي ووك، لا مير.

ومن جهته يقدم دبي فستيفال سيتي مول للمتسوقين الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر فرصة الفوز ببطاقة هدايا قيمتها 30 ألف درهم، ويسري العرض من 10 صباحاً حتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 10 صباحاً حتى منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع.

الأزياء وملابس الأطفال

تقدم العلامات التجارية الشهيرة أحدث صيحات الموضة طوال فترة التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام. فمثلا، عند شراء قطعة في «أبركرومبي أند فيتش» و«هوليستر» تحصل على الثانية بنصف السعر. وفي «سبلاش» و«ماكس» تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة. وهناك المزيد من العروض الرائعة في «لوي فيرو» و«أليساندرو دل أكوا» و«أسبيسي» و«أيه إكس إكس ستايل» و«بي وان» و«بالمان» بتخفيض يصل إلى 75 بالمئة، بالإضافة إلى عروض تصل إلى 90 بالمئة في متاجر «لا سنزا» و«غانت» و«أرو».

وتوجد صفقات رائعة على المنتجات الخاصة بالأطفال خلال الأيام الثلاثة المذهلة، حيث يمكن التسوق لدى «زيبي» أو «بابلوسكي» بتخفيض يصل إلى 90 بالمئة، أو في «كيدز بزل» و«ليتل أنجلز» بتخفيض يصل إلى 60 بالمئة. ويقدم كل من «ذا تشيلدرنز بليس» و«مذركير» تخفيضاً بنسبة 50 بالمئة على مجموعة مختارة من المنتجات في المتاجر.

الأحذية والإكسسوار

تسوق لشراء الإكسسوار والساعات والمزيد في متاجر مثل «صن آي أوبتكال» و«أتيلييه» في السيف بتخفيض يصل إلى 50 %. واستفد من تخفيض يصل إلى 60 % في «أيجنر» و«سيتيزن» وتخفيض يصل إلى 75 % في «ذا ووتش هاوس» و«تايم هاوس». كما وتقدم متاجر «لوفيزا» المنتشرة في جميع أنحاء دبي عروضاً تبدأ من 25 حتى 90 %.

وفي متاجر الأحذية المفضلة هناك صفقات لا تصدق، حيث تقدم كل من «كروكس» و«كيبلينغ» و«كلاركس» و«بيركنستوك» تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة. وسيكون هناك تخفيضات 40 % على جميع المنتجات لدى «كول هان» و«كول إت سبرنغ»، كما وتقدم أحذية «فالنسيا» ما يصل إلى 75 % تخفيضاً على المنتجات.

الذهب والمجوهرات

يمكن لعشاق الذهب والمجوهرات الاستمتاع بعروض مذهلة تصل إلى 60 % في «1915 من أحمد صديقي» وتخفيض يصل إلى 70 %لدى متاجر الفطيم للساعات والمجوهرات. ومزيد من التوفير عند التسوق لدى محلات داماس والتي تقدم عروضاً تصل إلى 50 %، ومجوهرات الجوهرة بتخفيض 50 %على مجموعة مختارة.

مستحضرات التجميل والعطور

تقدم «بن كمال للعطور» و«في برفيومز» تخفيضات ضخمة تصل إلى 90 %، ونفس نسبة التخفيض لدى «المخلط للعطور» على مجموعة مختارة. ويمكن شراء أحمر شفاه مقابل 99 درهماً أو شراء قطعتين للحصول على قطعة مجاناً لدى محلات «إنغلوت»، وتقدم «نارس» منتجات التجميل بتخفيض يصل إلى 50 %.

الأجهزة الإلكترونية

في «أكسيوم» يمكن إيجاد جميع احتياجات الأجهزة الإلكترونية بأسعار رائعة والتي تشمل الهواتف المحمولة وملحقاتها مع فرصة للفوز بجوائز رائعة مثل باور بانك ومكبرات الصوت وحقائب الظهر وسماعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على أسعار مخفضة مع «دو» عند شراء هاتف.

مستلزمات الرياضة

يستفيد محبو الرياضة واللياقة البدنية من تخفيضات تصل إلى 50 %على منتجات أفضل العلامات التجارية والمتاجر الرياضية مثل «نايكي» و«ساندرو» و«فانز» و«أندر أرمر» و«تمبرلاند» و«سن آند ساند سبورتس» و«ذا نورث فيس». ويمكن شراء منتجين أو أكثر لدى «بوما» للحصول على منتجات محددة بسعر مخفض.

مستلزمات المنزل

فرصة لتجديد المنزل بأسعار رائعة وتخفيضات تصل إلى 90 %في «سيمبلي كيتشن» أو «دانوب» أو «هوم سنتر» أو «دويل». وتخفيضات تصل إلى 50 % في «ايكيا»، كما وتصل التخفيضات إلى 70 % لدى «بوتري بارن» و75 % في «ذا ماتريس ستور».

وفي المتاجر الكبرى يمكن التسوق للحصول على تخفيض يصل إلى 75 %في «دبنهامز» و«جاليري لافاييت» بتخفيض يصل إلى 70 بالمئة. وتقدم «ماركس أند سبنسر» تخفيضات تصل إلى 50 %، بينما تقدم «موجي» تخفيضات ثابتة بنسبة 40 %على جميع المنتجات.

السوبرماركت والصيدليات

اعثر على أفضل توفير على المنتجات في «جيان» و«سبينيز» و«ويتروز»، والتي تقدم أسعاراً لا تقاوم على العديد من المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يوجد تخفيض يصل إلى 75 % تقدمه عروض كارفور أيام الجمعة، و90 % في «تعاونية الاتحاد».

وفي الصيدليات، احصل على تخفيض يصل إلى 75 % في «ويلنس»، ومجموعة من العروض في «سوبر كير»، حيث يمكن للمتسوقين إنفاق 300 درهم والحصول على قسائم هدايا بقيمة 150 درهماً لعلامات تجارية مختارة.

البصريات

تسوق للحصول على النظارات والعدسات والنظارات الشمسية بأسعار رائعة في متاجر البصريات خلال أيام التخفيضات الكبرى. اشترِ واحدة واحصل على واحدة مجانًا من «الجابر للنظارات» و«لنسكارت»، أو احصل على تخفيض يصل إلى 50 % في «يتيم للنظارات» أو «أوكيالي» وتخفيض 90 %على منتجات مختارة في «أوبتي فيجن» و«دبي للبصريات» أو تسوق في «فيجن إكسبرس» للحصول على تخفيضات تصل إلى 60 %.

عروض أخرى

وتقدم متاجر متنوعة عروضاً ذات قيمة للمتسوقين، فهناك عرض «اشترِ قطعة واحصل على قطعة مجاناً» إلى جانب العديد من العروض الأخرى في «تايبو»، وتخفيضات تصل إلى 40 % على جميع المنتجات في «هرشل». وفي «لا في إن روز» تخفيض 50 %على منتجات مختارة، وتخفيض 75 %على جميع المنتجات لدى «نعومي». ويمكن للمتسوقين الحصول على تخفيض يصل إلى 70 % لدى محلات «كيه لين»، وتخفيض يصل إلى 50 %في متجر «ليجو» الشهير.

عروض رائعة بانتظار الجميع في مدينة دبي خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وذلك من الجمعة 25 نوفمبر وحتى الأحد 27 نوفمبر 2022.

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