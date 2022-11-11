242 مليون درهم أرباح «سالك» الفصلية بإيرادات 445 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

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حققت شركة «سالك» 242 مليون درهم صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الجاري، بمعدل 0.03 درهم لكل سهم، بهامش قوي بلغ 54.3%.

وارتفعت الإيرادات 9.1% مقارنة بالربع المقابل من 2021 إلى 445 مليون درهم؛ بدعم الأداء التشغيلي القوي، الذي يعكس انتعاشاً في الحركة الاقتصادية ونمواً في الحركة المرورية، وزادت إيرادات الشركة في الأشهر التسعة الأولى 15.8%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 291 مليون درهم بهامش ربح 65.4%.

وارتفع إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات «سالك» 11%، مسجلاً 128 مليون رحلة تقريباً في الربع الثالث، مقارنة بـ116 مليون رحلة تقريباً للفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات كزيادة تتناسب مع زيادة إجمالي عدد الرحلات، حيث وصل إلى 97 مليون رحلة في الربع الثالث من 2022. وارتفع عدد المركبات المسجلة في «سالك» 0.7% إلى 3.65 ملايين مركبة تقريباً حتى 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ3.63 ملايين مركبة في 30 سبتمبر من العام الماضي. وبلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة في «سالك» 1,866 مركبة في 30 سبتمبر 2022، ارتفاعاً من 1,566 مركبة في 30 يونيو.

واعتمد مجلس إدارة «سالك» خلال اجتماعه النتائج المالية المرحلية الموجزة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين 30 سبتمبر 2022.

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