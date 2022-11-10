242 مليون درهم صافي أرباح «سالك» للربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

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اعتمد مجلس إدارة شركة «سالك»، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير رئيس المجلس، النتائج المالية المرحلية الموجزة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022، وهي أول نتائج مالية تصدرها (سالك) المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، كشركة مستقلة بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وحققت شركة سالك صافي ربح بقيمة 242 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022، بمعدل 0.03 درهم لكل سهم، وسجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 9.1%، مقارنة بالربع الثالث 2021، لتصل إلى 445 مليون درهم، وذلك نتيجة للأداء التشغيلي القوي، الذي يعكس انتعاشاً في الحركة الاقتصادية، ونمواً في الحركة المرورية، وبلغت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 291 مليون درهم بهامش ربح بلغ 65.4%.

وأعرب مطر الطاير عن سروره بالنتائج التي حققتها الشركة في الأشهر الماضية، وهي تأكيد على متانة الشركة التي تعد المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في دبي، وكذلك اعتمادها نموذج أعمال يؤهلها للبقاء في صلب خطط التوسع لقطاع الطرق والمواصلات.

وقال: «نمتلك نظرة مستقبلية إيجابية كوننا نتمتع بوضع قوي للاستفادة من خطط التوسع الطموحة لدبي ومبادرات النمو الطبيعي لأعمالنا، ولدينا ثقة كبيرة بقدرات الشركة في توفير قيمة مضافة لجميع المساهمين على المدى الطويل».

من جانبه قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «يسرنا عرض النتائج المالية الأولى لسالك كشركة مستقلة بعد إدراجها في سوق دبي المالي، حيث تؤكد مؤشرات الأداء المالي، للربع الثالث من عام 2022، قوة وصلابة نموذج عمل الشركة الفريد بصفتها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية الثمانية في إمارة دبي، ويتجلى ذلك بشكل واضح في الأداء التشغيلي القوي والمستويات العالية للإيرادات بواقع 445 مليون درهم، والربحية بواقع 242 مليون درهم».

وأضاف: «نجحت الشركة خلال الربع الثالث من إنجاز الاكتتاب العام للشركة، وبدأت رحلتها مع المساهمين الجدد كشركة مدرجة في سوق دبي المالي بتاريخ 29 سبتمبر، بعد أن سجلت رقماً قياسياً في طلبات الاكتتاب العام، تجاوز المعروض بـ 49 مرة، ليؤكد متانة الأسس الاقتصادية لأسواق دبي المالية، والحالة الاستثمارية القوية لسالك».

وأوضح أن الشركة عيّنت مؤخراً الرئيس التنفيذي للتقنية، ومدير إدارة خدمات الدعم في سالك، وكليهما من المواطنين أصحاب الكفاءات والخبرات الكبيرة التي تحتاجها الشركة لدعم نموها.

حركة المرور

وارتفع إجمالي الرحلات عبر بوابات سالك الثمانية، بنسبة 11%، مسجلاً 128 مليون رحلة تقريباً في الربع الثالث 2022، مقارنة مع 116 مليون رحلة تقريباً للفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات كزيادة تتناسب مع زيادة إجمالي عدد الرحلات، حيث وصل إلى 97 مليون رحلة في الربع الثالث 2022.

وانخفض عدد الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الثالث 3% تقريباً مقارنة بالربع الثاني بسبب الطابع الموسمي لحركة التنقل، حيث تميل الحركة المرورية إلى التباطؤ نسبياً خلال الربع الثالث بسبب العطلة الصيفية، قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الرابع.

وارتفع عدد الرحلات عبر بوابات سالك خلال الأشهر التسعة الأولى 15% ليصل إلى 395 مليون رحلة تقريباً، مقارنة بنحو 343 مليون رحلة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات التعافي السريع من تداعيات جائحة (كورونا)، والنمو الإيجابي الذي حققته استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، حيث ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات 16% إلى 302 مليون رحلة تقريباً، مقارنة مع 260 مليون رحلة تقريباً للأشهر التسعة الأولى 2021.

ارتفاع المركبات المسجلة

ارتفع عدد المركبات المسجلة في سالك بنسبة 0.7% ليصل إلى 3.65 ملايين مركبة تقريباً حتى 30 سبتمبر 2022، مقارنة مع 3.63 ملايين مركبة في 30 سبتمبر 2021.

وبلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة في سالك 1,866 مركبة في 30 سبتمبر 2022، ارتفاعاً من 1,566 مركبة في 30 يونيو، و994 في 30 سبتمبر من العام الماضي.

إيرادات

ارتفعت إيرادات سالك في الربع الثالث 2022 بنسبة 9.1% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى 445 مليون درهم، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى:

- رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: أدى الارتفاع القوي في عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى نمو إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 9.9% لتصل إلى 386 مليون درهم بالمقارنة مع 352 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وأسهمت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 87% من إيرادات الربع الثالث.

- المخالفات والغرامات: ارتفعت إيرادات المخالفات والغرامات 6.8% لتصل إلى 49 مليون درهم في الربع الثالث 2022 بالمقارنة مع 46 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع كزيادة تتناسب مع زيادة الحركة المرورية، بواقع 12% مع بقاء عدد المخالفات مستقراً دون تغيير كبير كنسبة من صافي حركة المرور. وأسهمت إيرادات المخالفات والغرامات بنسبة 11% من إجمالي الإيرادات.

- رسوم تفعيل بطاقات ملصقات سالك: رغم زيادة مبيعات بطاقات ملصقات سالك 14% من 8.4 ملايين درهم في الربع الثالث 2021 إلى 9.6 ملايين في الربع الثالث 2022، انخفضت الإيرادات إلى 7.7 ملايين بنسبة 16%.

وصلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لسالك في الربع الثالث 2022 إلى 291 مليون درهم مع هامش قوي بلغ 65.4%.

إنجازات

ارتفع عدد موظفي سالك من 12 موظفاً في 30 يونيو 2022 إلى 19 موظفاً في 30 سبتمبر 2022 يعملون بدوام كامل.

وقامت الشركة مؤخراً بعملية تحديث للعلامة التجارية كجزء من مساعيها لتصبح شركة مساهمة عامة، وتم الكشف عن هوية الشركة الجديدة في سبتمبر، وأعلنت استكمال تحديث العلامة التجارية لبواباتها الثمانية، وتحديث الموقع الإلكتروني.

وبدأت «سالك» باستكشاف مبادرات نمو جديدة، وستكشف عن أبرز مستجداتها في الوقت المناسب.

توزيعات أرباح

تتوقع الشركة دفع توزيعات الأرباح الأولى عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، كما تتوقع أن تدفع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطيات القانونية المطلوبة بموجب القانون، ومن المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات 37.5 مليون درهم عن النصف الثاني 2022.

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